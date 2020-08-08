Osmanlıspor teknik ekibinde değişiklik

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da teknik direktör Ali Güneş'in yeni sezonda yardımcılıklarını yapacak isimler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; osmanlispor.com.tr
Osmanlıspor teknik ekibinde değişiklik
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08 Ağustos 2020 21:33
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da teknik direktör Ali Güneş'in yeni sezonda yardımcılıklarını yapacak isimler belli oldu.

Başkent ekibi, yeni sezon öncesi teknik ekipte değişikliğe gitti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Ali Güneş'in yeni sezonda yardımcılıklarını Alper Akıcı, Önder Engin ve Sonkan Konak yapacak, kaleci antrenörü olarak ise Ufuk Karakoç görev alacak.

Öte yandan mor-sarılı ekip, hazırlıklarını tesislerinde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.




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