Osmanlıspor Başakşehir maçı canlı hangi kanalda? Osmanlıspor Başakşehir canlı yayını

Osmanlıspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Osmanlıspor-Başakşehir maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

29 Nisan 2018 08:55
Osmanlıspor Başakşehir maçı canlı hangi kanalda? Osmanlıspor Başakşehir canlı yayını
Osmanlıspor-Başakşehir maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 31. haftasında Osmanlıspor-Başakşehir karşı karşıya gelecek.

OSMANLISPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 31. haftasında oynanacak Osmanlıspor-Başakşehir maçı naklen yayınlanacak.

29 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak maç, beIN Sports 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Osmanlıspor-Başakşehir maçı 29 Nisan Pazar günü saat 16.00'dan itibaren beIN Sports 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

OSMANLISPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


GALATASARAY'IN SON 4 MAÇI (63)

29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş 
06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray 
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya 
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN SON 3 MAÇI (63)

06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor 
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe 
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor

BEŞİKTAŞ'IN SON 4 MAÇI (62)

29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş 
06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor 
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş 
20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor

BAŞAKŞEHİR'İN SON 4 MAÇI (62)

29.04.2018 Osmanlıspor v Başakşehir 
06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor 
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir 
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa

SÜPER LİG PUAN DURUMU

(63) Galatasaray
(63) Fenerbahçe
(62) Beşiktaş
(62) Başakşehir



SÜPER LİG 31. HAFTA SONUÇLARI

27 NİSAN CUMA
Göztepe 5-0 Kardemir Karabükspor

28 NİSAN CUMARTESİ
Sivasspor 1-0 Gençlerbirliği
Kayserispor 1-2 Alanyaspor
Antalyaspor 1-2 Trabzonspor
Kasımpaşa 1-4 Fenerbahçe

29 NİSAN PAZAR
Yeni Malatyaspor 13:30 Akhisarspor
Osmanlıspor 16:00 Medipol Başakşehir
Galatasaray 19:00 Beşiktaş

30 NİSAN PAZARTESİ
Bursaspor 20:00 Atiker Konyaspor

SÜPER LİG'DE 32. HAFTA FİSKTÜRÜ

4 MAYIS CUMA
M.Başakşehir 20:00 DG Sivasspor

5 MAYIS CUMARTESİ
K.Karabükspor 16:00 A.Konyaspor 
A.Alanyaspor 19:00 Osmanlıspor 
Trabzonspor 19:00 Kasımpaşa

6 MAYIS PAZAR
Gençlerbirliği 16:00 Antalyaspor 
Fenerbahçe 16:00 Bursaspor 
Beşiktaş 16:00 Kayserispor 
Akhisarspor 19:00 Galatasaray

7 MAYIS PAZARTESİ
Göztepe 20:00 E.Yeni Malatyaspor

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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