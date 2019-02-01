Osmanlıspor Balıkesirspor maçı hangi kanalda? Osmanlıspor Balıkesirspor maçı saat kaçta?





Haftaya lider giren Gençlerbirliği'nin Altınordu'ya yenilmesi ve Denizlispor'un da Adana Demirspor karşısında 3 puan almasıyla ligde liderlik el değiştirdi. Puanını 42'ye yükselten Denizlispor, ligin yeni lideri oldu.



Ligin 19. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:



Gençlerbirliği-Altınordu: 0-2



Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0



Denizlispor-Adana Demirspor: 5-1



İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep: 2-2



Giresunspor-Osmanlıspor: 0-2



Altay-Afjet Afyonspor: 1-1



Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: 3-1



Kardemir Karabükspor-Hatayspor: 0-2



Adanaspor-Ümraniyespor: 1-2



- Puan durumu







Ligde 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.



Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.Haftaya lider giren Gençlerbirliği'nin Altınordu'ya yenilmesi ve Denizlispor'un da Adana Demirspor karşısında 3 puan almasıyla ligde liderlik el değiştirdi. Puanını 42'ye yükselten Denizlispor, ligin yeni lideri oldu.Ligin 19. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:Gençlerbirliği-Altınordu: 0-2Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0Denizlispor-Adana Demirspor: 5-1İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep: 2-2Giresunspor-Osmanlıspor: 0-2Altay-Afjet Afyonspor: 1-1Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: 3-1Kardemir Karabükspor-Hatayspor: 0-2Adanaspor-Ümraniyespor: 1-2Ligde 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

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