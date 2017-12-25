Osmanlıspor Akhisarspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 14 puan -9 averaj ile 16. sırada yer alan Osmanlıspor FK, 19 puan -7 averaj ile 12. sırada yer alan Akhisar Bld.Spor ile karşı karşıya geliyor.- 19.626 kişi kapasiteli Osmanlı Stadı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.- Ev sahibi takımda Tugay Kaçar cezası, misafir takımda ise Paulo Henrique, Daniel Larsson sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- Son 10 yılda, İrfan Buz ile Okan Buruk 3 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda her iki teknik adam da 2 galibiyet elde etti.- Hakem Özgür Yankaya yönetiminde çıktığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti.- Kendi sahasında oynadığı son 6 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.- 32 golle en fazla gol yiyen takımı.- Hakem Özgür Yankaya yönetiminde çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti.- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Caner Osmanpaşa (1.440 dakika).- 1 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 2 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.- Osmanlıspor FK 2 ve Akhisar Bld.Spor 1 maçta ilk golü atan taraf oldular.- Osmanlıspor FK 2, Akhisar Bld.Spor 1 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.- Osmanlıspor FK 3 gol atarken, Akhisar Bld.Spor 5 golle karşılık verdi.- 2 maç 2,5 gol altında, 2 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.