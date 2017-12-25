Osmanlıspor Akhisarspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Osmanlıspor-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Osmanlıspor-Akhisarspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

25 Aralık 2017 04:10
Osmanlıspor Akhisarspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Osmanlıspor-Akhisarspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 17. haftasında Osmanlıspor-Akhisarspor karşı karşıya gelecek.

OSMANLISPOR-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Osmanlıspor-Akhisarspor maçı naklen yayınlanacak.

25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Osmanlıspor-Akhisarspor maçı 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'den itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 14 puan -9 averaj ile 16. sırada yer alan Osmanlıspor FK, 19 puan -7 averaj ile 12. sırada yer alan Akhisar Bld.Spor ile karşı karşıya geliyor.

- 19.626 kişi kapasiteli Osmanlı Stadı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

- Ev sahibi takımda Tugay Kaçar cezası, misafir takımda ise Paulo Henrique, Daniel Larsson sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- Son 10 yılda, İrfan Buz ile Okan Buruk 3 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda her iki teknik adam da 2 galibiyet elde etti.

Ev Sahibi

- Hakem Özgür Yankaya yönetiminde çıktığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti.

- Kendi sahasında oynadığı son 6 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

- 32 golle en fazla gol yiyen takımı.

Konuk Ekip

- Hakem Özgür Yankaya yönetiminde çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti.

- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Caner Osmanpaşa (1.440 dakika).

Son Karşılaşmalar

- 1 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 2 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.

- Osmanlıspor FK 2 ve Akhisar Bld.Spor 1 maçta ilk golü atan taraf oldular.

- Osmanlıspor FK 2, Akhisar Bld.Spor 1 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Osmanlıspor FK 3 gol atarken, Akhisar Bld.Spor 5 golle karşılık verdi.

- 2 maç 2,5 gol altında, 2 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.


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