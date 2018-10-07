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Osmanlıspor, Adana Demirspor'u yıktı

Spor Toto 1. Lig'de haftanın zorlu kapanış mücadelesinde Osmanlıspor, Adana Demirspor'u devirdi.

Kaynak: Sporx.com
Osmanlıspor, Adana Demirspor'u yıktı
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07 Ekim 2018 21:41
Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta maçında Osmanlıspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Başkent'te oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Osmanlıspor oldu.

Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Tugay Kaçar kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Osmanlıspor puanını 12'ye yükseltirken, Adana Demirspor 16 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından Osmanlıspor, Hatayspor'a konuk olacak. Adana Demirspor, Elazığspor'u ağırlayacak.

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