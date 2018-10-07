Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta maçında Osmanlıspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Başkent'te oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Osmanlıspor oldu.
Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Tugay Kaçar kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Osmanlıspor puanını 12'ye yükseltirken, Adana Demirspor 16 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından Osmanlıspor, Hatayspor'a konuk olacak. Adana Demirspor, Elazığspor'u ağırlayacak.
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Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Tugay Kaçar kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Osmanlıspor puanını 12'ye yükseltirken, Adana Demirspor 16 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından Osmanlıspor, Hatayspor'a konuk olacak. Adana Demirspor, Elazığspor'u ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın