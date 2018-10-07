Osmanlıspor Adana Demirspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Osmanlıspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Osmanlıspor-Adana Demirspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

07 Ekim 2018 02:24
Osmanlıspor Adana Demirspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?
Osmanlıspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 8. haftasında Osmanlıspor-Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.

OSMANLISPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | TFF 1. Lig'de heyecan başlıyor. Ligin 8. haftasında oynanacak Osmanlıspor-Adana Demirspor maçı naklen yayınlanacak.

7 Ekim Pazar günü saat 19.30'da oynanacak maç, beIN Sports MAX 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Osmanlıspor-Adana Demirspor maçı 7 Ekim Pazar günü saat 19.30'dan itibaren beIN Sports MAX 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
OSMANLISPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


 

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftası, oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü.

Ligin 7. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Denizlispor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0

Hatayspor-Altınordu: 1-1

Kardemir Karabükspor-Ümraniyespor: 0-1

İstanbulspor-Boluspor: 1-3

Balıkesirspor Baltok-Altay: 2-1

Gençlerbirliği-Afjet Afyonspor: 1-0

Adana Demirspor-Eskişehirspor: 4-0

Giresunspor-Adanaspor: 0-1

Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor: 2-3

- Puan durumu



- Ligde 8. haftanın programı 

5 Ekim Cuma: 

19.00 Altay 0-1 Gençlerbirliği (İzmir Atatürk)

19.00 Eskişehirspor 0-3 Hatayspor (Stat henüz açıklanmadı)

6 Ekim Cumartesi: 

14.00 Afjet Afyonspor 5-0 Kardemir Karabükspor (Zafer)

14.00 Ümraniyespor 3-0 Denizlispor (Ümraniye Belediye)

19.30 Altınordu 1-1 İstanbulspor (Bornova)

7 Ekim Pazar: 

14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (Elazığ Atatürk)

16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)

19.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)

19.30 Adanaspor-Balıkesir Baltok (5 Ocak Fatih Terim)

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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