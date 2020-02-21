Osmanlıspor 2. yarıda güldü!

TFF 1. Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle Menemen Belediyespor'u mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Osmanlıspor 2. yarıda güldü!
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21 Şubat 2020 21:16
TFF 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Osmanlıspor evinde Menemen Belediyespor ile kozlarını paylaştı. Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri, 46. dakikada Halil İbrahim Esen ile 90+6. dakikada Eric Ayuk attı.

Bu sonucun ardından Osmanlıspor puanını 21 yaparken, Menemen Belediyespor ise 32 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Menemen Belediyespor evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak, Osmanlıspor ise deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.

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