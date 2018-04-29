Osmanlıspor 1-4 Başakşehir MAÇI ÖZETİ İZLE (bein sports)

BAŞAKŞEHİR SON 15 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ

'in 31. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir geriye düştüğü maçta Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada, 74. dakikada, 88. dakikadave 90. dakikadakaydetti. Osmanlıspor'un golünü ise 42. dakikadaattı.Bu sonucun ardından Başakşehir'in Süper Lig'deki puanı 65'e çıkardı. Osmanlıspor ise 32 puanda kaldı.(65) M. Başakşehir(63) Galatasaray -1(63) Fenerbahçe(62) Beşiktaş -1Osmanlıspor'un ilk yarıdaki golü 42. dakikada geldi. Sol kanattan kullanılan kornerde ceza sahasına havalandırılan topu Ceyhun Gülselam kafasıyla indirdi. Altıpasta Numan Çürüksü yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.İkinci yarının başında Başakşehir'de Arda ve Da Costa kenara gelirken oyuna Mossoro ve İrfan Can Kahveci dahil oldu. Mücadelenin 53. dakikasında Edin Visca ceza sahasında rakiplerinden kurtuldu ve kaleci ile karşı karşıya vuruşunda topu ağlara gönderdi. Bu golle skor 1-1 oldu.Mücadelenin 65. dakikasında Osmanlıspor sağ kanattan Serdar ile geldi. Serdar topla ilerledikten sonra penaltı noktasındaki Regattin'e pasını verdi. Regattin'in vuruşunda Volkan Babacan topu ayaklarıyla çıkarmayı başardı. Bu pozisyonda kısa bir süre sonra 67. dakikada Caiçara'nın ortasında Adebayor'un kafa vuruşunda top direğin az farkla yanından auta gitti.Başakşehir'de 74. dakikada bir kez daha Adebayor sahneye çıktı. Altıpasın üzerine doğru çevrilen topu Adebayor yaptığı vuruşta ağlara gönderdi. Başakşehir bu golle Osmanlıspor karşısında 2-1 öne geçti. Mücadelenin 88. dakikasında korner sonrasında Epueranu'nun kafa vuruşunu kaleci ilk hamlede çeldi. Epueranu tekrar önünde kalan topu ağlara gönderdi ve fark ikiye çıktı. 90. dakikada Mossoro'nun golüyle Başakşehir rakibi karşısında skoru 4-1'e getirmeyi başardı.Kalan sürede başka gol olmadı ve Başakşehir, Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti.Medipol Başakşehir'de 13. dakikada Emmanuel Adebayor, 34. dakikada Mahmut Tekdemir gördükleri sarı kart ile cezalı duruma düştü. İki oyuncu de gelecek hafta forma giyemeyecekler. Osmanlıspor ligde gelecek hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise ligin 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.