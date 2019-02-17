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Osmanlı, yükselişini Karabük'e karşı sürdürdü

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, evinde Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Osmanlı, yükselişini Karabük'e karşı sürdürdü
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17 Şubat 2019 18:09
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, evinde Kardemir Karabükspor'u Gueye (2) ve Eric Mbu Ayuk'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Osmanlıspor'da Magaye Gueye 30. dakikada takımına 1-0'lık üstünlüğü sağlayan golü getirdi.

53. dakikada Eric Mbu Ayuk attığı golle, Ankara ekibinin 2 farklı üstünlüğünü sağladı.

Magaye Gueye, 90'da yeniden sahneye çıktı ve attığı golle durumu 3-0'a getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Ankara ekibi, maç sonrasında haftayı 44 puanla 2. sırada tamamlarken, Karabükspor -1 puanla son sırada yer almaya devam etti.

Osmanlıspor, gelecek hafta zorlu Denizlispor deplasmanında gidecek. Karabükspor ise evinde Elazığspor'u konuk edecek.



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