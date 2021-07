Osmanlı'nın kuruluş toprağında binicilik sporuyla tanışıyorlar

Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye tarafından geleneksel atlı sporların yeni nesillere öğretilmesi amacıyla binicilik eğitimi verilecek.



Belediyeye hibe olarak kazandırılan "Uzun Yayla", "Bora", "Belkız" ve "Duman" adlı 4 at ile satın alınan pony cinsi 8 yaşındaki "Yakışıklı" isimli atın bakımları Sağlık İşleri Müdürlüğünce özenle yapılıyor.



Bakımları ilçedeki cirit sahasında sağlanan atlarla, isteyenlere binicilik sporuyla tanışma imkanı sunuluyor. İlerleyen süreçte bu atlarla biniciliğin öğretilmesi de planlanıyor.



Ayrıca Bilecik Valiliğinin girişimleriyle hazırlanan "Oba Kent Projesi"nin hayata geçirilmesinde de atlar önemli bir işlev görecek.



Atçılık, oklu atçılık, okçuluk, matrak gibi Osmanlı oyunlarının yanı sıra konferans salonu, hediyelik eşya satış noktaları, amfitiyatro alanları, hobi bahçeleri, müze, dizi platosu ve birçok alanın bulunacağı Oba Kent, ilçe girişinde düz bir ovada yapılacak.



Oba Kent kapsamındaki "Süvari Ertuğrul Alayı Projesi" için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu ile yapılan protokol kapsamında Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne danışmanlık ve nitelikli personel desteğinde bulunuluyor.



- Projeyi geliştirecekler



Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü İsmet Şener Erol, AA muhabirine, atların günlük bakımlarıyla ilgilenip idmanlarını titizlikle yaptırdıklarını söyledi.



Süvari Ertuğrul Alayı Projesi'nin bu yıl başladığını belirten Erol şöyle konuştu:



"Proje aşamasındaki Oba Kent hayata geçtiğinde, atlarımız yapılacak olan tavlada konuşlanarak hem Süvari Ertuğrul Alayı ruhunu yaşatacak hem de atlı okçuluk gibi geleneksel atlı sporların eğitim ve taliminde vazife yapacak. BUÜ Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulundan bizi sürekli ziyaret eden, bilgi noktasında yardımcı olan hocalarımız var. Onların çizdiği program doğrultusunda rasyonlarını (bir hayvanın 24 saatlik periyot için besin maddeleri ve enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı), beslenmelerini düzenli olarak takip ediyoruz. Sağlık durumlarının takibini yapıyoruz."



Erol, projenin ilerleyen zamanlarda daha da gelişeceğini anlattı.



Biniş antrenörü görevlendirilerek cirit sahasında derslik inşa edileceğini bildiren Erol, "Halkımızın atlarımızı hem seyretmesi hem de katılım sağlaması ve gençlerimizin at sevgisinin oluşması için binicilik dersi verilecek." dedi.



- "Her yaştan vatandaşın ilgisi var"



Atların bakımıyla ilgilenen Hüseyin Kara ise sabah yemlerini verdiklerini, 25-30 dakika tımarlarını yaptıklarını belirtti.



Günlük program dahilinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kara, "Vatandaşlarımıza kurs şeklinde çalışmalarımız var. At binmeyi öğretmeye başladık. Atlara alışıncaya kadar bindirerek gezdiriyoruz. Her yaştan vatandaşın ilgisi var." ifadesini kullandı.



Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım da atların ilçeye renk kattığını söyledi.



Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'e teşekkür eden Yıldırım, "Allah razı olsun. Vatandaşlar, çocuklar atları gördü. Biz de burayı ziyarete geliyoruz, çocukları getiriyoruz. Neredeyse bütün ilçe ata binmeyi öğrendi." diye konuştu.