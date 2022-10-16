Futbolda TFF 3. Lig'de 7. hafta 3. Grup'ta yapılan tek maçla tamamlandı. İnegöl İlçe Stadı'nda yapılan Bursa Yıldırımspor - Osmaniyespor maçını konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Osmaniyespor'a galibieti getiren golleri 14. dakikada Abdurrahman Ayhanoğlu ile 84. dakikada Hüseyin Fıstıkcı attı. Ev sahibi takımın tek golü ise 56. dakikada Erdal Kaya'dan geldi.



Bu sonuçla Osmaniyespor 12 puana ulaşırken, Bursa Yıldırımspor ise 10 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Osmaniyespor evinde Erbaaspor ile karşılaşacak. Bursa Yıldırımspor da Sapanca'ya konuk olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ