Osmaniye'nin kız ragbi takımı, Türkiye şampiyonluğu hedefliyor!

Osmaniye'de Samet Aybaba Spor Lisesinde kurulan ragbi takımına gönül veren 14 kız öğrenci, Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak hem tanınmayı hem de milli takımın kapısını aralamayı hedefliyor.



Okul müdürü Aylin Başlamışlı öncülüğünde 2 ay önce oluşturulan kentin ilk ragbi takımına, 9. ve 10. sınıfta farklı spor branşlarında eğitim gören 14 kız öğrenci katıldı.



Sporcular, antrenör Ahmet Akdoğan yönetiminde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün atletizm sahasında antrenmanlara başladı.



Hazırlık karşılaşmalarında başarılı sonuçlar alan takım, 24 Nisan'da Diyarbakır'da düzenlenecek Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Şampiyonası'na odaklandı.



"Takım olarak çok iddialıyız"



Başlamışlı, AA muhabirine, şampiyonada birincilik hedefiyle haftada iki idman yaptıklarını söyledi.



Kız öğrencilerin ragbiyi kısa zamanda sevdiğini dile getiren Başlamışlı, "Spor bizim de çocuklarımızın da hoşuna gitti, keyif alarak oynuyorlar. Kısa sürede başarıya ulaşabileceklerinin farkındalar." diye konuştu.



Başlamışlı, Türkiye şampiyonu olarak adlarını duyurmayı istediklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Sporcular 2 ay gibi kısa bir sürede güzel ilerleme kaydetti. Takım olarak çok iddialıyız. Okul sporları bünyesindeki Türkiye Şampiyonası'na katılacağız. Şampiyonada geçen yıl 20 takım vardı ancak bu sene 40'ı bulacak. Bu takımlar arasında derece almayı düşünüyoruz. Çocukların altyapıları sağlam, okuldaki derslerde kondisyona yönelik çalışmalar da yapıyorlar. Başarılı olacağımıza inanıyorum."



Ragbinin sert bir spor olmasına rağmen kızların da başarılı olduğunu vurgulayan Başlamışlı, "Bu alanda fazla kız takımı olmaması bizim için avantaj. İlerlemesi ve başarı kazanması bizler için daha kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.



Takım şampiyonluğu, oyuncular milli takımı hedefliyor



Oyunculardan 14 yaşındaki Sude Nur, sporda ilerlemeyi istediğini, en büyük hedefinin milli takım forması giymek olduğunu anlattı.



Fidan İlçi (15) ise şampiyon olacaklarına inandıklarını belirterek, "Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Zamanla ileri seviyeye ulaşacağımıza inanıyorum. Takım olarak Türkiye şampiyonluğunu hedefliyoruz. Bireysel hedefim ise milli takıma girebilmek." diye konuştu.





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