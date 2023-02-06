Osmaniye'de yıkılan 10 katlı binanın enkazından bir kız çocuğu kurtarıldı

Depremden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri kentin farklı noktalarında yıkılan binalarda çalışma yapıyor.
Ekiplerin çalışmasıyla Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yıkılan 10 katlı binadan bir kız çocuğu çıkarıldı.
Yaralanan çocuk hastaneye sevk edildi.
AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri kentin farklı noktalarında yıkılan binalarda çalışma yapıyor.
Ekiplerin çalışmasıyla Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yıkılan 10 katlı binadan bir kız çocuğu çıkarıldı.
Yaralanan çocuk hastaneye sevk edildi.
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