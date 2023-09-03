Osman Zeki Korkmaz: 'Oynadığımız oyun galibiyetten önemli'

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 4-0 yenen Manisa FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, "Güzel bir galibiyetti. Galibiyetten daha büyük keyif veren oynadığımız futboldu." dedi.



Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunu ve takımın ligdeki genel performansını değerlendirdi.



Takımın topu geri alma, topla oynama ve her şeyden önce güzel futbol üretme isteğinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:



"Devre arasında 0-0 içeri girdiğimizde arkadaşlarımıza da söyledik, asla skor kazanmak için acele etmeyin diye. Çünkü bu öyle bir karşılaşma olacak ki birinci dakikasında da skor bulsanız aynı şey olacak doksanıncı dakikasında da bulsanız aynı şey olacak. Sadece ürettiğimiz futboldan geri adım atmayalım. Bunu yaptığımız sürece de ligin keyif veren, yarışan bir takımı olacağız. Güzel bir galibiyetti. Galibiyetten daha büyük keyif veren oynadığımız futboldu."



