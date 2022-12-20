Osman Zeki Korkmaz öğrencilerle buluştu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'un eski teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde "Spor yönetimi gönüllüleri kariyer söyleşileri" programında öğrencilerle bir araya geldi.



Gazi Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği, "The Champ, şampiyonla eğlenceli bir sohbet" konulu konferansa ilişkin Osman Zeki Korkmaz, "Türkiye'de futbol kulüplerinin yönetimsel şeması ve asıl işimiz teknik heyetin bu yönetimle ilişkisi konusunda bilgilendirme yapacağız. Tecrübelerimizden onların faydasına olacağını düşündüğünüz bilgileri anlatacağız." diye konuştu.



Konferans sonunda küçük bir yarışma sonucunda kendisinin okuduğu ve etkilendiği 5 kitabı da öğrencilere hediye edeceğini belirten Korkmaz, "Öğrencilerin spora dair, futbola dair sorularına hayatın içinden, kendi yaşadığım olaylar ve çözümler üzerinden fikirler sunacağım. Spor fakültesinden mezun olduklarında özel sektörde de neler yapabileceklerini orada hangi alanların boş olduğunu da anlatacağım. Onlara hayatın içinden örnekler vereceğim için kafalarındaki teorinin sahada, alanda vücut bulmuş halini görecekler." değerlendirmesinde bulundu.



Konferansa Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.





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