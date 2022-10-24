Osman Zeki Korkmaz: 'Kulübü layık olduğu yere getirdik'

Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor'da teknik direktörlük görevinden istifa eden Osman Zeki Korkmaz, veda mesajı yayımladı.



Korkmaz, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda, sarı-siyahlı ekipte geçen sezon göreve geldiklerini ve Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Bir sonraki adım, beraber var ettiğimiz organizasyonumuzu Süper Lig'de de yarışır hale getirebileceğimizi göstermekti. Birçok güzel şeyi, bir seneyi biraz aşkın bir zamanda yaşadık. Futbolumuzun gelişimi için inovatif denemeler yaptığımız bu köklü kulübü, layık olduğu seviyeye getirip, oraya yakışır şekilde bırakmak en büyük övünç kaynağımız. Bu destansı hikayede yer almış ve tüm duygularımızla eşlik etmiş olmakla gurur duyuyoruz. Süreci başlatan asbaşkanımız Ömer Sarıalioğlu, başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ve tüm İstanbulspor ailesine sevgilerimle."





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