Osman Zeki Korkmaz: 'Hiçbir zaman olmayacağız'

Süper Lig'de Fatih Karagümrü'ü 2-1 mağlup eden İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, galibiyeti değerlendirdi.



Korkmaz, "Kazanmadığımız maçlarda da, ya da düşündüğümüz gibi olmadığında da odaklandığımız şey hiçbir zaman skor olmadı. Oyun kültüründen bahsediyorduk, takım olarak neler yapabiliriz diye, geçen seneden bu yana böyleydi. Bugün de düşündüğümüz gibi oldu." dedi.



"Farklı bütçelerle yarışıyoruz. Devre arası transfer döneminde dalga daha şiddetli olacak. Daha büyük yarış olacak. Umarım o günleri görürüz" diyen 40 yaşındaki teknik adam, "Bu galibiyetin ardından başka şeyler düşünmenin anlamı yok. Olduk dediğimiz an bittiğimiz andır. Olmadık hiç, olmayacak da. Bu lig bitene kadar, umarım ligde kaldığımız güne kadar böyle olacak. O anlamda yine baştan başlayacağız haftaya" ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-siyahlı ekibin teknik direktörü Korkmaz, ligin ilk üç haftası sonrasındaki süreçte skor anlamında çıkışa geçtiklerini belirterek, "Milli aradan sonra da ilk maçımız, benzer tabloda olan Karagümrük'leydi. Bir yerde final gibi. Aslında Süper Lig'de her maç final gibi. İstanbulspor'un oynadığı her maçta rakip favori. Bunu samimiyetimle söylüyorum; bu gerçek, alçak gönüllülük değil. Bunu unutmamak gerek. 'Biz olduk' dediğimiz an işimizin bittiği andır." diye konuştu.



"BELİRLEYİCİ İŞ YAPMA SORUNUMUZ VAR"



Kendilerini bu aşamaya getiren oyun anlayışlarını kaybetmemeleri gerektiğini, çünkü geliştirebilecekleri tek şeyin bu oyun anlayışı olduğunu aktaran Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaptığımız analizlerde, hataları incelediğimizde, kendi yarı sahasında oyun kurarken en fazla top kaybeden takım Karagümrük'tü. Biz de Fenerbahçe ile birlikte en fazla top kazanan takımız. Baskı yapmamız gerekiyordu. Bunu yaptık, tehlikeli pozisyonlarda topları kaptık ama 3. bölgede belirleyici iş yapma sorunumuz var. 10 toptan 2-3'ünü iyi yapıyoruz, diğer topları kaybediyoruz. Bunları çözmemiz lazım. Her maçta pozisyonları değerlendiremiyorsunuz. Buradan bundan sonrası için takımıma hem mesaj veriyorum hem de kendime bir ödev belirliyorum."



Kat edilen mesafedeki yüksek şiddetli sprint koşularında ligin en üst sıralarında bulunduklarını ve rakiplerinden bu anlamda ayrıldıklarını da kaydeden Korkmaz, "Maç uzadıkça daha fazla pozisyon bulacağımız biliyorduk. 2-1 den sonra çok fazla skoru koruma pozisyonuna girdik. Geliştirmemiz gereken bir şey bu da." diye konuştu.



İstanbulspor'un geriden gelerek puan veya puanlar almasıyla ilgili de Korkmaz, "Geçtiğimiz yıldan bu yana bir oyun kültürü yaratmaya çalışıyoruz. Devre bitti kendi video analizimizi yaptık. Kimler beklenti altında kaldı diye. 3 değişiklik birden yaptım devrede. Bu takıma mental şok verdi. Herkesi uyandırmak için belirgin bir şey yapmamız gerekiyordu. İkinci yarı oyuncularım taktiği iyi uyguladı. Boş alanları çok daha iyi değerlendirdik. Oyun felsefesi üzerinden değişiklikler yaptık." değerlendirmesinde bulundu.









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