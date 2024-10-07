İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Kocaelispor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından hakem Halil Umut Meler'i eleştirdi.



"BURASI BASİT BİR ORTADOĞU ÜLKESİ DEĞİL"



Gaoussou Kyassou Diarra'nın iptal edilen golüne tepki gösteren Osman Zeki Korkmaz "Bu hafta içi VAR semineri verildi bize. 3 saniyeden fazla süren aşırı çekmelerde VAR karışıyor. Onun dışında ikili mücadelelerde VAR karışmıyor diyor. Diarra'nın eli, Ahmet Oğuz'un göğsünde bir önceki pozisyonda Ahmet Oğuz topa müdahale edemiyor, Diarra'nın arkasında. Kim başlıyor faulle, golü kim yiyor. Kocaelispor Süper Lig'de olmayı hak ediyor. Bir şeyi düzeltmemiz lazım. Bugün hak eden taraf Kocaelispor'du, o başka bir konu. O golü niye iptal edildiğini bana kimse anlatamaz. Futbolda bu kadar müdahale edemezse, basketbola çevirelim. Pozisyon gol olunca ilk anda kimse itiraz etmiyor. Çünkü İstanbulspor, sesi çıkmaz. Burası sesi çok çıkanın, kalabalık olanın haklı olduğu bir yer değil. Burası basit bir Ortadoğu ülkesi değil, burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada hukuk, nizam, kurallar var." dedi.



"HALİL UMUT MELER TAHRİK EDİYOR!"



Açıklamalarına devam eden Osman Zeki Korkmaz "Halil Umut Meler bu pozisyona neden karıştı? Halil Umut Meler kendisini bir denetlemeli. Bu pozisyona neden karıştı nelere mal oldu? Halil Umut Meler son yıllarda Türk futbolunda nelere mal oldu? Bu işler neden oldu. Niye bu kadar insanları tahrik etti ve etmeye devam ediyor? Bunu anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.



