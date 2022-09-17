Osman Zeki Korkmaz: 'Fark olmadığını gösterdik'

Süper Lig'de Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, maç sonrası konuştu.



Osman Zeki Korkmaz, "Teknik adamın saha kenarında olmayışı Beşiktaş'ın motivasyonunu biraz düşürmüştü. Maçtaki bütün hikayeyi de bu anlatmaz tabii. Beşiktaş'ın ilk 30 dakika bir oyun ritmi vardı bu haftaya kadar. Beşiktaş'ın belirgin pas bağlantı noktalarını kapatarak, uzun topa zorladık ilk yarı. Uzun top yaptıkça Beşiktaş, istediği ritmi yakalayamadı. İlk yediğimiz gol, belki bizim de hatamız. Kalecimiz çift vuruş olduğunu fark etmemiş. Uyarmalıydık." dedi.



"Beşiktaş istediği ritmi yakalayamayınca motivasyon olarak oyundan düştü biraz." diyen genç teknik adam, "4 büyük takımımıza çok büyük saygımız var. Uluslararası değerlerimiz. Türk futbolunun lokomotifleri. Harcamalarına, yönetim şekillerine bir şey söylemeyeceğim. 1 senedir farklı bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Bu işler başka türlü de mümkün. Hikaye nerede biter, bilemem. Biz geçen sezon da Süper Lig takımı gibi çalışıyorduk. Bu dakikaya kadar arada yapılan harcamalar kadar fark olmadığını gösterdik. Keyifli bir maç oldu. Biz bunu ispatlamaya çalışıyoruz. Beşiktaş'a bundan sonra canı gönülden başarılar diliyorum. Çok tempolu oynuyorlar. Bence şampiyonluk adayı bir takım. Bu tempolu oyunları daha da olgunlaşacaktır." diye konuştu.



Osman Zeki Korkmaz, "Ben uzun yıllar yardımcı antrenörlük yaptım. Hep bir alışkanlık vardır, milli aralardan önce. Tatil az açıklanır, iyi sonuç gelince tatil uzatılır. Hafta başı futbolculara uzun tatil verdim. Onlara bunu anlattım. Ben oyun kültürümüze inanıyorum. Bugünkü sonuçla alakalı değil. Gol de atamayabilir, yenilebilirdik. Ortaya koyduğumuz oyun, samimi gözler tarafından fark edilecekti. İstanbulspor ne oynuyor, ne ortaya koyuyor, Türk futbolunun gelişimine kafa yoranların daha dikkatli bakması gerekir. Biz kuvvetli bir oyun kültürü üretiyoruz. Oyuncu üretiyoruz. En büyük mutluluğumuz bu." ifadelerini sürdürdü.



İstanbulspor'un teknik direktörü son olarak, "Ön alanda hücum sonlandırmada sıkıntımız vardı. Bu hafta boyunca 25-30 metreden şut çalıştık. Beşiktaş'ın kalesine gelen isabetli şutların gol olduğu istatistiği vardı. Bu istatistik bizi yanıltmadı." değerlendirmesini yaptı.





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