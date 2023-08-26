Osman Zeki Korkmaz: ''Çok zor şartlarda geldik''

1.Lig'in 3.haftasında Erzurumspor'u 2-1 yenen Manisa FK'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu.



Korkmaz, Erzurumspor'un uzun zaman sonra kendi sahasında oynamasının büyük bir motivasyon kaynağı olacağını düşündüklerini belirterek, "Bizler için de maçın oynanacağı stadyum bir hafta öncesinde belli oldu. Çok belirsizdi ve seyahat planını son 10 dakikada yaptık. Çok zorlu şartlarda geldik. 2 gündür antrenman yapmıyoruz. Yani tek antrenmanla bu maça hazırlandık." diye konuştu.



Erzurumspor deplasmanının her zaman zor bir deplasman olduğunu söyleyen Korkmaz, şunları kaydetti:



"Çünkü coğrafyası gereği yüksek irtifa, gelen takımları zorlayan bir atmosferi var. Erzurumspor takımı her ne olursa olsun bu tarz, böyle final maçı gibi maçları oynamayı bilen pek çok oyuncudan oluşan bir takım. Korner vuruşu, taç atışları gibi buralardan gol bulmayı becerebilen bir takım. Bunlara çalışmamıza rağmen buralardan gol yedik. Böylesi zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönmek bizim adımıza sevindirici. Umarım stat tamamıyla hızlı bir şekilde yenilenir ve Erzurumspor takımı da kendi sahasında, kendi seyircilerinin önünde daha coşkulu maçlar oynar."



