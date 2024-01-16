Osman Şenher: 'Zaha'da bir yanlışlık var'

Osman Şenher, Galatasaray'ın Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maçı Milliyet'teki köşesinde yorumladı.
Şenher, "Zaha, Zaha diyoruz... Sezon başı methiyeler yazdık. Taraftar yöneticileri kral ilan etti. Ama ben o Zaha'ya bakıyorum. Herhalde bir yanlışlık var diyorum. Bizim düşündüğümüz Zaha değil bu... Bu kadar top kaybıyla oynarsa aklımıza böyle şeyler gelir. Bana sorsalar 'solda Kerem Aktürkoğlu mu Zaha mı' diye, hiç düşünmeden Kerem Aktürkoğlu derim." ifadelerini kullandı.
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Kendi sahanda ve seyircin önünde oynuyorsun, tribünlerden müthiş bir destek var. Buna rağmen bu kadar zorlanarak galip geliyorsan Okan hocanın buna tedbir alması lazım.
Zaha, Zaha diyoruz... Sezon başı methiyeler yazdık. Taraftar yöneticileri kral ilan etti. Ama ben o Zaha'ya bakıyorum. Herhalde bir yanlışlık var diyorum. Bizim düşündüğümüz Zaha değil bu... Bu kadar top kaybıyla oynarsa aklımıza böyle şeyler gelir. Bana sorsalar 'solda Kerem Aktürkoğlu mu Zaha mı' diye, hiç düşünmeden Kerem Aktürkoğlu derim. Ayağına 10 tane top geliyorsa, çalım yapacağım diye bunun 8'ini kaybediyor. Olmaz, günümüzün futbolunda böyle bir şey yok.
Aynı şekilde Tete... Hiç bir şey oynamadan sahada kaldı. Hadi rakip Kayseri... Ancak bundan sonraki maçlar daha da zor. Önümüzdeki hafta Trabszonspor karşısında bu futbolla ne yaparsın?
Sacha Boey sakatlıktan çıkmış. O da sallanıyor, eski formundan çok uzakta... Hepsinden de önemli orta sahada Torreira-Ndombele oynuyor. Bu futbolcular biraz olsun hücumu düşünmez mi? Sadece rakip atakları kesmek için mi o formayı giyiyorlar? Hadi Torreira iyi bir kesici, Ndombele'nin Kerem Demirbay'dan veya Kaan Ayhan'dan ne farklılığı var. Ndombele sahada, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan kulübede... Peki kulübede otururken Ndombele'nin takıma hiç bir katkısının olmadığını görmüyor mu bu futbolcular... Bilemiyorum, ama Okan hoca sıkıntı yaşar, yaşıyor da zaten...
Barış Alper dün gecenin en iyilerinden... Sol bekte de iyi oynuyor, hücuma çıktığı zaman da faydalı. Zaten Hasan Ali Kaldırım'ın Barış Alper'e kontrolsüz hareketi penaltı oldu. Sonuçta Barış sayesinde Galatasaray galip geldi. Barış'ın gayretini ve hırsını arkadaşları maalesef gösteremiyor. Kayserispor 9 eksiğine rağmen iyi mücadele etti.
Maçın hakemi Atilla Karaoğlan ilk yarıda Mertens'in attığı net golü, gol öncesi faul var diye iptal etti. Bence gol nizamiydi.
Şenher, "Zaha, Zaha diyoruz... Sezon başı methiyeler yazdık. Taraftar yöneticileri kral ilan etti. Ama ben o Zaha'ya bakıyorum. Herhalde bir yanlışlık var diyorum. Bizim düşündüğümüz Zaha değil bu... Bu kadar top kaybıyla oynarsa aklımıza böyle şeyler gelir. Bana sorsalar 'solda Kerem Aktürkoğlu mu Zaha mı' diye, hiç düşünmeden Kerem Aktürkoğlu derim." ifadelerini kullandı.
İŞTE ŞENHER'İN YORUMLARI
Kendi sahanda ve seyircin önünde oynuyorsun, tribünlerden müthiş bir destek var. Buna rağmen bu kadar zorlanarak galip geliyorsan Okan hocanın buna tedbir alması lazım.
Zaha, Zaha diyoruz... Sezon başı methiyeler yazdık. Taraftar yöneticileri kral ilan etti. Ama ben o Zaha'ya bakıyorum. Herhalde bir yanlışlık var diyorum. Bizim düşündüğümüz Zaha değil bu... Bu kadar top kaybıyla oynarsa aklımıza böyle şeyler gelir. Bana sorsalar 'solda Kerem Aktürkoğlu mu Zaha mı' diye, hiç düşünmeden Kerem Aktürkoğlu derim. Ayağına 10 tane top geliyorsa, çalım yapacağım diye bunun 8'ini kaybediyor. Olmaz, günümüzün futbolunda böyle bir şey yok.
Aynı şekilde Tete... Hiç bir şey oynamadan sahada kaldı. Hadi rakip Kayseri... Ancak bundan sonraki maçlar daha da zor. Önümüzdeki hafta Trabszonspor karşısında bu futbolla ne yaparsın?
Sacha Boey sakatlıktan çıkmış. O da sallanıyor, eski formundan çok uzakta... Hepsinden de önemli orta sahada Torreira-Ndombele oynuyor. Bu futbolcular biraz olsun hücumu düşünmez mi? Sadece rakip atakları kesmek için mi o formayı giyiyorlar? Hadi Torreira iyi bir kesici, Ndombele'nin Kerem Demirbay'dan veya Kaan Ayhan'dan ne farklılığı var. Ndombele sahada, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan kulübede... Peki kulübede otururken Ndombele'nin takıma hiç bir katkısının olmadığını görmüyor mu bu futbolcular... Bilemiyorum, ama Okan hoca sıkıntı yaşar, yaşıyor da zaten...
Barış Alper dün gecenin en iyilerinden... Sol bekte de iyi oynuyor, hücuma çıktığı zaman da faydalı. Zaten Hasan Ali Kaldırım'ın Barış Alper'e kontrolsüz hareketi penaltı oldu. Sonuçta Barış sayesinde Galatasaray galip geldi. Barış'ın gayretini ve hırsını arkadaşları maalesef gösteremiyor. Kayserispor 9 eksiğine rağmen iyi mücadele etti.
Maçın hakemi Atilla Karaoğlan ilk yarıda Mertens'in attığı net golü, gol öncesi faul var diye iptal etti. Bence gol nizamiydi.