Osman Şenher: 'TFF'ye güvenim kalmadı'

Osman Şenher, Milliyet'teki köşesinde son dönemde yaşananları değerlendirdi.
Şenher'in yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Futbolumuzda yaşananlar inanın herkesi, kulüp ayırmadan söylüyorum ki canından bezdirdi. Dünyanın en güzel oyunu futbol. Bizim haricimizde herkes bunun tadını çıkartıyor. Bizde ise insanlar birbirleriyle savaşıyor. Daha doğrusu futbolumuz alev alev yanıyor.
"Bu ateşi kim söndürecek? Teknik direktörlere, yöneticilere kim dur diyecek? TFF başkanı bütün kulüplere eşit davranmıyorsa, Kulüpler Birliği'ndeki toplantıya katılıp buna bir çare bulamıyorsa o zaman o görevinde de oturmayacak. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu olmak üzere hepimizin evinde ve ailesinde fertler bulunuyor. Artık hepimiz bir araya gelip maç seyredemeyecek duruma geldik. Herkes birbirinin gözünü oymaya başladı. İş bu noktaya geldi. Geçtiğimiz günlerde hakem seminerine TFF başkanı katıldı. Hakemlere herkesin içinde diyor ki: 'Yunus'u, Barış Alper'i neden oyundan atmadın?'"
"Peki oyundan atılacak sadece bu iki futbolcu mu vardı? Size 20 futbolcu ismi verebilirim. Neden TFF başkanı cımbızla çekip bu ikisinin ismini telaffuz ediyor? Bu doğru da değil, adaletli de değil."
"Evet hakeme hakaret eden futbolcu, antrenör, yönetici kim varsa hepsine ceza verilmeli. Bu eyleme adli ceza da uygulanmalı. Spor bakanımızın bu kargaşaya müdahil olması gerekir. Benim artık TFF'den ümidim kalmadı. TFF sabah bir karar alıyor, açıklıyor, akşam o karar değişiyor ve geri alınıyor. Bu, dünyanın neresinde var? Bu kargaşanın düzeltilmesi lazım. Gidişat iyi değil."
"Maçlarda bir pozisyon oluyor, on tane yorumcu farklı görüş bildiriyor. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanların aklıyla bu kadar oynanabilir mi? Zaten oynana oynana bu duruma geldik. Yeni yasalarla bu durumun önüne geçilmeli. Geçilmezse hepimiz bunun altında kalacağız."
Şenher'in yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Futbolumuzda yaşananlar inanın herkesi, kulüp ayırmadan söylüyorum ki canından bezdirdi. Dünyanın en güzel oyunu futbol. Bizim haricimizde herkes bunun tadını çıkartıyor. Bizde ise insanlar birbirleriyle savaşıyor. Daha doğrusu futbolumuz alev alev yanıyor.
"Bu ateşi kim söndürecek? Teknik direktörlere, yöneticilere kim dur diyecek? TFF başkanı bütün kulüplere eşit davranmıyorsa, Kulüpler Birliği'ndeki toplantıya katılıp buna bir çare bulamıyorsa o zaman o görevinde de oturmayacak. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu olmak üzere hepimizin evinde ve ailesinde fertler bulunuyor. Artık hepimiz bir araya gelip maç seyredemeyecek duruma geldik. Herkes birbirinin gözünü oymaya başladı. İş bu noktaya geldi. Geçtiğimiz günlerde hakem seminerine TFF başkanı katıldı. Hakemlere herkesin içinde diyor ki: 'Yunus'u, Barış Alper'i neden oyundan atmadın?'"
"Peki oyundan atılacak sadece bu iki futbolcu mu vardı? Size 20 futbolcu ismi verebilirim. Neden TFF başkanı cımbızla çekip bu ikisinin ismini telaffuz ediyor? Bu doğru da değil, adaletli de değil."
"Evet hakeme hakaret eden futbolcu, antrenör, yönetici kim varsa hepsine ceza verilmeli. Bu eyleme adli ceza da uygulanmalı. Spor bakanımızın bu kargaşaya müdahil olması gerekir. Benim artık TFF'den ümidim kalmadı. TFF sabah bir karar alıyor, açıklıyor, akşam o karar değişiyor ve geri alınıyor. Bu, dünyanın neresinde var? Bu kargaşanın düzeltilmesi lazım. Gidişat iyi değil."
"Maçlarda bir pozisyon oluyor, on tane yorumcu farklı görüş bildiriyor. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanların aklıyla bu kadar oynanabilir mi? Zaten oynana oynana bu duruma geldik. Yeni yasalarla bu durumun önüne geçilmeli. Geçilmezse hepimiz bunun altında kalacağız."