Osman Şenher: 'Taraftar savaşan Galatasaray istiyor!'

Milliyet gazetesi yazarı Osman Şenher, Galatasaray'ın gündemini köşe yazısında değerlendirdi. Osman Şenher'in yazısının tamamına Milliyet gazetesini satın alarak ya da buradan ulaşabilirsiniz.
İşte Osman Şenher'in köşe yazısı:
"Sarı-kırmızılılar ihtiyaç duydukları futbolcuyu transfer ediyorlar. Tabii bu taraftarın bir kısmını tatmin etmiyor. Ama ortada bir gerçek var. Galatasaray'ın kadrosu gerçekten çok iyi. Bu takıma Arda, Diagne, Luyindama, Omar, Oğulcan, Fatih ve Emre Kılınç dahil oldu. Bu futbolcuların ne yapabileceklerini maçlar başlayınca herkes görecek. Sadece şu kadarını söyleyeyim, yapılan testlerde Diagne, Arda ve Emre Kılınç en tepede.
Defansa bakıyorsunuz Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi... Muslera gelinceye kadar da kalede Fatih veya Okan oynayacak. Santrforlara bakıyorsunuz; Diagne ve Falcao. Bu iki golcü geçen sene takımda olmayan, rakip takım savunmasına presi, hava topları hakimiyetini getirecek, belki de bugüne kadar görmediğimiz goller atacak. Falcao da rahatlayacak. Defansa gelip top çıkarmayacak. Geçen sene göremediğimiz son vuruş becerilerini bize gösterecek.
Fazla transfer yapılmadı diye eleştirenlere söylüyorum. 7 futbolcunun yeri garanti. Geriye Arda, Emre Kılınç, Donk, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Ömer, Adem, Babel, Linnes ve Taylan kalıyor... Görüyor musunuz kadro zenginliğini? Ama yine Fatih Terim ve yönetim orta sahaya gerçekten savaşçı Fernando ve Melo'nun genci iki futbolcu daha almak için uğraşıyorlar. Bu transferler bana göre de şart. Bu kadar iyi defansın ve bu kadar iyi forvetin varken, orta sahaya gerçekten çok iyi iki genç futbolcu transfer edilince taraftarın istediği savaşan Galatasaray ortaya çıkacak. Onun için taraftarın bir kısmı 'neden Galatasaray az transfer yaptı' diye yönetime sallamasın. Alınan futbolcuların hepsi birbirinden kaliteli ve değerli. Geçen seneki sıkıntıları bu sezon Fatih Terim yaşamayacak.
Bir çok kişi 'Bu Belhanda'dan, Falcao'dan, Feghouli'den, Arda'dan hiç bir şey olmaz' diyor. Tabii Florya'dan bi haber olanlar böyle yorumlar yapıyor. Fatih Terim yeni bir sayfa açtı. Sezon başı olmasına rağmen oyuncuları müthiş bir rekabet içerisine soktu. Arda'nın gelmesiyle futbolcular arasındaki diyalog, arkadaşlık en üst seviyeye çıktı. Bunlar geçen sezon yoktu. Florya'da yaşananlar, oradaki birlik-beraberlik ve hava, basına fazla sızmadığı için hiç kimsenin haberi olmuyor. Bunun için de insanlar sanki Galatasaray'ın kadrosu yetersizmiş gibi panik yapıyor. Bunlara hiç gerek yok. Bu kadro orta sahaya da iki futbolcu geldikten sonra, Süper Lig'de de, Avrupa'da da başarılı olacak kalitede."
İşte Osman Şenher'in köşe yazısı:
"Sarı-kırmızılılar ihtiyaç duydukları futbolcuyu transfer ediyorlar. Tabii bu taraftarın bir kısmını tatmin etmiyor. Ama ortada bir gerçek var. Galatasaray'ın kadrosu gerçekten çok iyi. Bu takıma Arda, Diagne, Luyindama, Omar, Oğulcan, Fatih ve Emre Kılınç dahil oldu. Bu futbolcuların ne yapabileceklerini maçlar başlayınca herkes görecek. Sadece şu kadarını söyleyeyim, yapılan testlerde Diagne, Arda ve Emre Kılınç en tepede.
Defansa bakıyorsunuz Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi... Muslera gelinceye kadar da kalede Fatih veya Okan oynayacak. Santrforlara bakıyorsunuz; Diagne ve Falcao. Bu iki golcü geçen sene takımda olmayan, rakip takım savunmasına presi, hava topları hakimiyetini getirecek, belki de bugüne kadar görmediğimiz goller atacak. Falcao da rahatlayacak. Defansa gelip top çıkarmayacak. Geçen sene göremediğimiz son vuruş becerilerini bize gösterecek.
Fazla transfer yapılmadı diye eleştirenlere söylüyorum. 7 futbolcunun yeri garanti. Geriye Arda, Emre Kılınç, Donk, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Ömer, Adem, Babel, Linnes ve Taylan kalıyor... Görüyor musunuz kadro zenginliğini? Ama yine Fatih Terim ve yönetim orta sahaya gerçekten savaşçı Fernando ve Melo'nun genci iki futbolcu daha almak için uğraşıyorlar. Bu transferler bana göre de şart. Bu kadar iyi defansın ve bu kadar iyi forvetin varken, orta sahaya gerçekten çok iyi iki genç futbolcu transfer edilince taraftarın istediği savaşan Galatasaray ortaya çıkacak. Onun için taraftarın bir kısmı 'neden Galatasaray az transfer yaptı' diye yönetime sallamasın. Alınan futbolcuların hepsi birbirinden kaliteli ve değerli. Geçen seneki sıkıntıları bu sezon Fatih Terim yaşamayacak.
Bir çok kişi 'Bu Belhanda'dan, Falcao'dan, Feghouli'den, Arda'dan hiç bir şey olmaz' diyor. Tabii Florya'dan bi haber olanlar böyle yorumlar yapıyor. Fatih Terim yeni bir sayfa açtı. Sezon başı olmasına rağmen oyuncuları müthiş bir rekabet içerisine soktu. Arda'nın gelmesiyle futbolcular arasındaki diyalog, arkadaşlık en üst seviyeye çıktı. Bunlar geçen sezon yoktu. Florya'da yaşananlar, oradaki birlik-beraberlik ve hava, basına fazla sızmadığı için hiç kimsenin haberi olmuyor. Bunun için de insanlar sanki Galatasaray'ın kadrosu yetersizmiş gibi panik yapıyor. Bunlara hiç gerek yok. Bu kadro orta sahaya da iki futbolcu geldikten sonra, Süper Lig'de de, Avrupa'da da başarılı olacak kalitede."