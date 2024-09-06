Osman Şenher: 'Osimhen kara bulutları dağıttı'

Milliyet yazarı Osman Şenher, Galatasaray'ın gündemine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Osman Şenher yaptığı değerlendirmede "Dursun Özbek istifa, Okan Buruk istifa diyorlar. Bunu söyleyenlerin nasıl hafızaları var bilmiyorum. Bu takımı iki sene kim şampiyon yaptı? Kulübün başkanı kimdi? Osimhen dahil transferler yapılırken, büyük başkan diye siz bağırmadınız mı? Neden taraftarın bir kısmı çakma Galatasaraylıların dolduruşuna gelip, insanların motivasyonunu bozuyor?" ifadelerini kullandı.
İŞTE OSMAN ŞENHER'İN AÇIKLAMALARI
"Galatasaray bayağı bir sarsıntı geçirdi. Son maçlarda oynanan kötü futbol, Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi, beklenen transferlerin yapılamaması, bir de bilet karaborsa olayı karışınca taraftar olsun, kongre üyeleri olsun herkes isyan noktasına geldi.
Benim bildiğim, inandığım bir şey var, büyük kulüpler hele 30 milyon taraftarı olan kulüp sallanır, sarsıntı geçirir ama hiçbir şey olmaz. Bu böyle biline... Yönetim, Batshuayi, Sara, Jelert ve İsmael Jacob'u transfer etti. Bu transferler taraftarı mutlu etmedi. Ama son yapılan fırsat transferi Osimhen herkese bir 'oh' çektirdi. Düşünebiliyor musunuz bütün Avrupa medyası Nijeryalı futbolcunun transferinden bahsediyor.
Başkan Dursun Özbek'in benim de eleştirdiğim birçok hatası var. Fakat ne olursa olsun öyle bir santrfor aldı ki, hedefi 12'den vurdu. Bunu kabul etmek lazım.
Osimhen, Türkiye'ye gelen 25 yaşındaki en büyük marka. Şimdi herkes sahada ne yapacak onu bekliyor. Bu arada eleştiriler durmuyor. Biliyorsunuz Türkiye'de herkes teknik direktör, herkes mali uzman!
Napoli kulübü açıklama yapıyor, 30 Haziran'a kadar Galatasaray'a 6 milyon euroya kiralık verdik diyor. Ama maalesef buradaki ulemalar, 'hayır Galatasaray 11 milyon euro verdi, ocak ayına kadar kontrat yaptı' diye olayı çarpıtmaya uğraşıyorlar. Bunun da sebebi belli. Başkan Özbek'ten bu kadar büyük bir yıldızı transfer edeceğini kimse beklemiyordu. Bunun için Osimhen'in burada sıkıntı yaratması gayet normal ama maalesef taraftarların çoğu bunun farkında değil.
Daha hala efendim Kerem neden gitmiş, Zaha neden ayrılmış, sağ açık, sol açık kim oynayacakmış... Sizler Kerem gitsin, Zaha gitsin diye ağıtlar yakıyordunuz. Young Boys maçında Kerem'i yuhalıyordunuz. O çocuk da size daha çok rahatsızlık vermemek için Benfica'ya gitti, şimdi kıymetli oldu! Galatasaray'ın defansı kevgir gibiymiş. Abdülkerim milli takımdan geldi, tam olarak hazır değil. Nelsson'un parmağı kırıldı, Sanchez ise Amerika Kupası'ndan sakat döndü. Şimdi bu futbolcular düzeldi, Rizespor, Gaziantep ve Fenerbahçe maçlarını seyredin gerçek Galatasaray'ı o zaman göreceksiniz.
Bir de benim anlayamadığım, Dursun Özbek istifa, Okan Buruk istifa diyorlar. Bunu söyleyenlerin nasıl hafızaları var bilmiyorum. Bu takımı iki sene kim şampiyon yaptı? Kulübün başkanı kimdi? Osimhen dahil transferler yapılırken, büyük başkan diye siz bağırmadınız mı? Neden taraftarın bir kısmı çakma Galatasaraylıların dolduruşuna gelip, insanların motivasyonunu bozuyor?
Bu bilet olayında da şikayetçi yok ama kulüp Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Başkan avazı çıktığı kadar bağırıyor, 'bize iftira atanlar şerefsizdir' diye. Artık herkesin bu kötüleme kampanyasının bilincinde olması gerekir.
Son sözüm de taraftara... Galatasaray'ın formalarını Puma üretiyor. Puma kulüple bir anlaşma yaptı. 1 milyon formayı satın, 40 milyon euro size bonus verelim diye. Hadi şimdi büyük taraftar ben eminim bu rakamın üzerinde forma satışı gerçekleşecek ve kulüp Şampiyonlar Ligi'nde kaybettiği 30 milyon euronun çok daha fazlasını forma satışından kazanacak.
Bu arada Avrupa Ligi'nde oynatamayacak olsalar da 12 Eylül'e kadar çok önemli iki futbolcu daha transfer edilecek. Taraftara sabır, sabır diliyorum."
Osman Şenher yaptığı değerlendirmede "Dursun Özbek istifa, Okan Buruk istifa diyorlar. Bunu söyleyenlerin nasıl hafızaları var bilmiyorum. Bu takımı iki sene kim şampiyon yaptı? Kulübün başkanı kimdi? Osimhen dahil transferler yapılırken, büyük başkan diye siz bağırmadınız mı? Neden taraftarın bir kısmı çakma Galatasaraylıların dolduruşuna gelip, insanların motivasyonunu bozuyor?" ifadelerini kullandı.
İŞTE OSMAN ŞENHER'İN AÇIKLAMALARI
"Galatasaray bayağı bir sarsıntı geçirdi. Son maçlarda oynanan kötü futbol, Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi, beklenen transferlerin yapılamaması, bir de bilet karaborsa olayı karışınca taraftar olsun, kongre üyeleri olsun herkes isyan noktasına geldi.
Benim bildiğim, inandığım bir şey var, büyük kulüpler hele 30 milyon taraftarı olan kulüp sallanır, sarsıntı geçirir ama hiçbir şey olmaz. Bu böyle biline... Yönetim, Batshuayi, Sara, Jelert ve İsmael Jacob'u transfer etti. Bu transferler taraftarı mutlu etmedi. Ama son yapılan fırsat transferi Osimhen herkese bir 'oh' çektirdi. Düşünebiliyor musunuz bütün Avrupa medyası Nijeryalı futbolcunun transferinden bahsediyor.
Başkan Dursun Özbek'in benim de eleştirdiğim birçok hatası var. Fakat ne olursa olsun öyle bir santrfor aldı ki, hedefi 12'den vurdu. Bunu kabul etmek lazım.
Osimhen, Türkiye'ye gelen 25 yaşındaki en büyük marka. Şimdi herkes sahada ne yapacak onu bekliyor. Bu arada eleştiriler durmuyor. Biliyorsunuz Türkiye'de herkes teknik direktör, herkes mali uzman!
Napoli kulübü açıklama yapıyor, 30 Haziran'a kadar Galatasaray'a 6 milyon euroya kiralık verdik diyor. Ama maalesef buradaki ulemalar, 'hayır Galatasaray 11 milyon euro verdi, ocak ayına kadar kontrat yaptı' diye olayı çarpıtmaya uğraşıyorlar. Bunun da sebebi belli. Başkan Özbek'ten bu kadar büyük bir yıldızı transfer edeceğini kimse beklemiyordu. Bunun için Osimhen'in burada sıkıntı yaratması gayet normal ama maalesef taraftarların çoğu bunun farkında değil.
Daha hala efendim Kerem neden gitmiş, Zaha neden ayrılmış, sağ açık, sol açık kim oynayacakmış... Sizler Kerem gitsin, Zaha gitsin diye ağıtlar yakıyordunuz. Young Boys maçında Kerem'i yuhalıyordunuz. O çocuk da size daha çok rahatsızlık vermemek için Benfica'ya gitti, şimdi kıymetli oldu! Galatasaray'ın defansı kevgir gibiymiş. Abdülkerim milli takımdan geldi, tam olarak hazır değil. Nelsson'un parmağı kırıldı, Sanchez ise Amerika Kupası'ndan sakat döndü. Şimdi bu futbolcular düzeldi, Rizespor, Gaziantep ve Fenerbahçe maçlarını seyredin gerçek Galatasaray'ı o zaman göreceksiniz.
Bir de benim anlayamadığım, Dursun Özbek istifa, Okan Buruk istifa diyorlar. Bunu söyleyenlerin nasıl hafızaları var bilmiyorum. Bu takımı iki sene kim şampiyon yaptı? Kulübün başkanı kimdi? Osimhen dahil transferler yapılırken, büyük başkan diye siz bağırmadınız mı? Neden taraftarın bir kısmı çakma Galatasaraylıların dolduruşuna gelip, insanların motivasyonunu bozuyor?
Bu bilet olayında da şikayetçi yok ama kulüp Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Başkan avazı çıktığı kadar bağırıyor, 'bize iftira atanlar şerefsizdir' diye. Artık herkesin bu kötüleme kampanyasının bilincinde olması gerekir.
Son sözüm de taraftara... Galatasaray'ın formalarını Puma üretiyor. Puma kulüple bir anlaşma yaptı. 1 milyon formayı satın, 40 milyon euro size bonus verelim diye. Hadi şimdi büyük taraftar ben eminim bu rakamın üzerinde forma satışı gerçekleşecek ve kulüp Şampiyonlar Ligi'nde kaybettiği 30 milyon euronun çok daha fazlasını forma satışından kazanacak.
Bu arada Avrupa Ligi'nde oynatamayacak olsalar da 12 Eylül'e kadar çok önemli iki futbolcu daha transfer edilecek. Taraftara sabır, sabır diliyorum."
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