Osman Şenher: 'İbrasızlık; saçma sapan şey'

Milliyet yazarı Osman Şenher, Galatasaray'ın gündemine dair dikkat çeken değerlendirmede bulundu.
Osman Şenher, "Başkan Dursun Özbek de en çok eleştirilenler arasında. Kulübü için elinden geleni yapıyor. Şu anda başkanı yerden yere vurmanın, mali kongre için tehdit etmenin saçmalık olduğunu düşünüyorum. Yarın mali kongre var. Hiç kimse ağzının sularını akıtmasın. İbrasızlık gibi saçma sapan şeyler kesinlikle olmaz. Başkan da, Buruk da görev sürelerinin sonuna kadar kulübe hizmete devam edecekler, bu da böyle biline." ifadelerini kullandı.
İŞTE OSMAN ŞENHER'İN SÖZLERİ
"İnanın artık sokağa çıktığım zaman insanların sorularından rahatsız olmaya başladım. Televizyonda, gazetelerde, radyolarda sadece ve sadece 'Galatasaray şöyle kötü, futbolcusu kötü, yöneticisi kötü' türünde yorumlar artık öyle bir yere geldi ki, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı dostlarım bile rahatsız oluyorlar.
Şu an Süper Lig'in lideri kim? En zor deplasman maçında Kadıköy'de galip gelen takım kim? Sekiz maç oynamış, bir tek beraberliği var. Efendim Torreira altı ciğerle oynuyordu, şimdi hepsi söndü, Icardi artık oynayamıyormuş, Okan Buruk'un gitmesi gerekirmiş... Hakikaten gına geldi. Hiç Yunus'tan, Osimhen'den ve Sanchez'den bahseden yok.
Buruk'un üçüncü senesi, iki şampiyonluğu var ve bu sene de ne olacağı belli değil. Peki Fenerbahçe, Mourinho gibi tecrübeli bir hocayı neden getirdi? Aynı şekilde Beşiktaş, Hollandalı iyi bir hocayı neden getirdi? Okan Buruk'un takımının üstüne çıkıp şampiyon olmak için. Evet, Galatasaray çok iyi futbol oynamıyor. Barış Alper, Abdülkerim geçen sezon 80 maç oynamışlar. Beş gün istirahat etmişler. Adamlar yorgun, yeni yeni toparlıyorlar. Icardi iki sezondur gol kralı oluyor. Bu sezon daha formunu yakalayamadı, o bile yerden yere vuruluyor.
"F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ ÇOK MU İYİ?"
Benim anlayamadığım, Fenerbahçe ve Beşiktaş çok mu iyi top oynuyor? Evet, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi ama Fenerbahçe de elendi. Keşke iki takımımız da Devler Ligi'nde devam etseydi. Dilerim bütün takımlarımız hiç olmazsa Avrupa Ligi'nde başarılı olurlar ve ben olacaklarına inanıyorum. Herkes artık şapkasını önüne koymalı. Bu algı operasyonlarını bitirmeleri lazım. Bilhassa hakemler üzerinden.
Alanyaspor maçında Mertens'in hareketi kırmızı kart. Hakem bunu görmedi. Ama aynı maçta Barış Alper'e yapılan da net penaltı, peki bundan neden hiç bahsedilmiyor. Hakemlerimizin durumu bu. Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da, Beşiktaş'ın da aleyhine ve lehine hatalar yapılıyor. Beşiktaşlı Immobile'ye yapılan da yüzde yüz penaltı. Maalesef hakemlerimizin kalitesi bu kadar. Ben yine de genç hakemlere en azından sabır gösterilmesinden yanayım.
"İBRASIZLIK SAÇMALIK"
Başkan Dursun Özbek de en çok eleştirilenler arasında. Kulübü için elinden geleni yapıyor. Şu anda başkanı yerden yere vurmanın, mali kongre için tehdit etmenin saçmalık olduğunu düşünüyorum. Yarın mali kongre var. Hiç kimse ağzının sularını akıtmasın. İbrasızlık gibi saçma sapan şeyler kesinlikle olmaz. Başkan da, Buruk da görev sürelerinin sonuna kadar kulübe hizmete devam edecekler, bu da böyle biline.
"KARANLIKTA STAT GÖRÜNMÜYOR"
Önceki gece misafirlerim vardı, Florya'dan dönüyorduk. Bana stat nerede diye sordular? Tam da o sırada önünden geçiyorduk. Kafamı sol tarafa çevirdim, simsiyah bir beton yığını var. Ne Rams Park yazısı ne de Galatasaray Spor Kulübü yazısı okunuyor. Bir tek ışık yok. Ne yalan söyleyeyim misafirlerimden utandım. Bana dediler ki, Fenerbahçe Stadı'nın oradan geçiyoruz şıkır şıkır aydınlık, Beşiktaş'ın stadı da öyle... Galatasaray elektirikten tasarruf mu yapıyor dediler. Gücüme gitti. 30 milyon taraftarı olan birçok kupalar kazanılmış Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni böyle zifiri karanlığa mahkum etmek, hiç hoş değil. Bırakın hoş olmamasını, aynı zamanda ayıp!"
Osman Şenher, "Başkan Dursun Özbek de en çok eleştirilenler arasında. Kulübü için elinden geleni yapıyor. Şu anda başkanı yerden yere vurmanın, mali kongre için tehdit etmenin saçmalık olduğunu düşünüyorum. Yarın mali kongre var. Hiç kimse ağzının sularını akıtmasın. İbrasızlık gibi saçma sapan şeyler kesinlikle olmaz. Başkan da, Buruk da görev sürelerinin sonuna kadar kulübe hizmete devam edecekler, bu da böyle biline." ifadelerini kullandı.
İŞTE OSMAN ŞENHER'İN SÖZLERİ
"İnanın artık sokağa çıktığım zaman insanların sorularından rahatsız olmaya başladım. Televizyonda, gazetelerde, radyolarda sadece ve sadece 'Galatasaray şöyle kötü, futbolcusu kötü, yöneticisi kötü' türünde yorumlar artık öyle bir yere geldi ki, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı dostlarım bile rahatsız oluyorlar.
Şu an Süper Lig'in lideri kim? En zor deplasman maçında Kadıköy'de galip gelen takım kim? Sekiz maç oynamış, bir tek beraberliği var. Efendim Torreira altı ciğerle oynuyordu, şimdi hepsi söndü, Icardi artık oynayamıyormuş, Okan Buruk'un gitmesi gerekirmiş... Hakikaten gına geldi. Hiç Yunus'tan, Osimhen'den ve Sanchez'den bahseden yok.
Buruk'un üçüncü senesi, iki şampiyonluğu var ve bu sene de ne olacağı belli değil. Peki Fenerbahçe, Mourinho gibi tecrübeli bir hocayı neden getirdi? Aynı şekilde Beşiktaş, Hollandalı iyi bir hocayı neden getirdi? Okan Buruk'un takımının üstüne çıkıp şampiyon olmak için. Evet, Galatasaray çok iyi futbol oynamıyor. Barış Alper, Abdülkerim geçen sezon 80 maç oynamışlar. Beş gün istirahat etmişler. Adamlar yorgun, yeni yeni toparlıyorlar. Icardi iki sezondur gol kralı oluyor. Bu sezon daha formunu yakalayamadı, o bile yerden yere vuruluyor.
"F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ ÇOK MU İYİ?"
Benim anlayamadığım, Fenerbahçe ve Beşiktaş çok mu iyi top oynuyor? Evet, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi ama Fenerbahçe de elendi. Keşke iki takımımız da Devler Ligi'nde devam etseydi. Dilerim bütün takımlarımız hiç olmazsa Avrupa Ligi'nde başarılı olurlar ve ben olacaklarına inanıyorum. Herkes artık şapkasını önüne koymalı. Bu algı operasyonlarını bitirmeleri lazım. Bilhassa hakemler üzerinden.
Alanyaspor maçında Mertens'in hareketi kırmızı kart. Hakem bunu görmedi. Ama aynı maçta Barış Alper'e yapılan da net penaltı, peki bundan neden hiç bahsedilmiyor. Hakemlerimizin durumu bu. Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da, Beşiktaş'ın da aleyhine ve lehine hatalar yapılıyor. Beşiktaşlı Immobile'ye yapılan da yüzde yüz penaltı. Maalesef hakemlerimizin kalitesi bu kadar. Ben yine de genç hakemlere en azından sabır gösterilmesinden yanayım.
"İBRASIZLIK SAÇMALIK"
Başkan Dursun Özbek de en çok eleştirilenler arasında. Kulübü için elinden geleni yapıyor. Şu anda başkanı yerden yere vurmanın, mali kongre için tehdit etmenin saçmalık olduğunu düşünüyorum. Yarın mali kongre var. Hiç kimse ağzının sularını akıtmasın. İbrasızlık gibi saçma sapan şeyler kesinlikle olmaz. Başkan da, Buruk da görev sürelerinin sonuna kadar kulübe hizmete devam edecekler, bu da böyle biline.
"KARANLIKTA STAT GÖRÜNMÜYOR"
Önceki gece misafirlerim vardı, Florya'dan dönüyorduk. Bana stat nerede diye sordular? Tam da o sırada önünden geçiyorduk. Kafamı sol tarafa çevirdim, simsiyah bir beton yığını var. Ne Rams Park yazısı ne de Galatasaray Spor Kulübü yazısı okunuyor. Bir tek ışık yok. Ne yalan söyleyeyim misafirlerimden utandım. Bana dediler ki, Fenerbahçe Stadı'nın oradan geçiyoruz şıkır şıkır aydınlık, Beşiktaş'ın stadı da öyle... Galatasaray elektirikten tasarruf mu yapıyor dediler. Gücüme gitti. 30 milyon taraftarı olan birçok kupalar kazanılmış Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni böyle zifiri karanlığa mahkum etmek, hiç hoş değil. Bırakın hoş olmamasını, aynı zamanda ayıp!"