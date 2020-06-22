Osman Şenher: 'Hakemler, kafayı Galatasaray'a takmış'

Milliyet gazetesi yazarı Osman Şenher, Galatasaray'ın Gaziantep ile 3-3 berabere kaldığı maçı köşesinde değerlendirdi. Şenher'in yazısının tamamınaulaşabilirsiniz."Futbola verilen 3 aylık ara Galatasaray'ı çok etkilemiş. Her şeyden önce futbolcuların maç eksiği hata yaptırıyor. Yenen ilk gole bakıyorum, Belhanda rakip futbolcu Djilobodji'yi takip etse golü önleyecek. Yine aynı Belhanda harika bir gol atıyor, daha sonra da Ahmet Çalık'a öyle bir geri pas veriyor ki, kırmızı kart görmesine sebep oluyor. Bunlar hep maç eksiğinden oluyor.Bir de buna hakem Alper Ulusoy'u ekleyin… Sarı-kırmızılıların filelerinde gördüğü ikinci gol bariz ofsayt. Buna benzer pozisyon Ankaragücü-Başakşehir maçında oldu. Hüseyin Göçek başkent ekibinin golünü iptal etti. Bu pozisyon daha da net. Kalecinin görüş alanı içerisinde ve kaleciyi engelliyor. Ama anlayamıyorum VAR hakemi Cüneyt Çakır ve orta hakem Ulusoy, bu golü veriyor.Geçen hafta da Yaşar Kemal Uğurlu, Andone'nin sakatlandığı pozisyonda devam kararı verdi. Buna benzer pozisyon Yeni Malatya-Göztepe maçında oldu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Bilemiyorum ama Galatasaray'a karşı bir art niyet mi var yoksa hakemler mi formsuz, kafamda koca bir soru işareti var. Alper Ulusoy, Cim Bom'un futbolcularına sarı kartları takır takır gösteriyor. Buna itirazım yok. Rakibin aynı şekilde yaptığı sert hareketlere gözünü kapatıyor, görmüyor. Sarı-kırmızılıların hakemlerle işi gerçekten zor. Kadro hazır değil, eksikler çok. Terim'in Allah yardımcısı olsun.Yine dönüyorum hakemler iki haftadır tam bir fiyasko. Gaziantep'in iptal edilen üçüncü golü öncesi yapılan faul var. Pozisyon hakemin gözünün önünde oluyor. Jimmy Durmaz rakibin sert hareketiyle yere düşüyor. Alper Ulusoy devam diyor ve top gol oluyor. Bu pozisyonda faulu kendisi de görüyor, VAR'a neden bakmak gereği duyuyor onu da bilmiyorum. Dört dakika maç durdu, daha sonra golü iptal etti. Böyle hakemlik olmaz. Hakikaten Galatasaray'a yazık oluyor. Futbolcular geriliyor, taraftarlar geriliyor, bu nasıl hakemlik?Dün gece Galatasaray 10 kişiyle berabere kaldı. En azından hakemler futbolcuları rahat bıraksınlar, güzel bir maç seyredelim. Ama anladığım kadarıyla Galatasaray'ı kafalarına takmışlar. Bu şartlar altında sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışını götürebilmesi mümkün değil. Son saniyede Gaziantep penaltı kazanıyor. Daha sert pozisyonda Falcao rakip 18 içinde düşürüldü, Alper Ulusoy devam dedi ama son dakika ev sahibi ekibin aleyhine verdiği çok ağır penaltı kararıyla niyetinin de ne olduğunu gösterdi."