Osman Şenher: 'Galatasaray, Liverpool ve City gibi!'

Osman Şenher, Milliyet gazetesinde yer alan köşe yazısında Galatasaray'ın futbolunu ve gündemini değerlendirdi. Osman Şenher'in yazısının tamamını 25 Aralık 2020 tarihli Milliyet'i satın alarak okuyabilirsiniz.



İşte Osman Şenher'in satırları:



"Sarı-kırmızılıların Göztepe karşısında ilk 12 dakika oynadığı futbola baktığınız zaman bu güzel oyunun süresi 45-50 dakikaya çıkarsa harika bir Galatasaray'ın ortaya çıkacağı netleşti. Liverpool gibi baskı kuruyor, City gibi paslaşıyor.



Tabii ki bunda başta kaptan Arda'nın hastalıktan güçlenerek dönmesi, aynı şekilde Belhanda ve Feghouli'nin kalitelerini sahaya koymaları, Emre Kılınç'ın bitmez enerjisi çok büyük etkendi. Bir de buna santrfor eklense sorunlar büyük ölçüde azalacak. Ama maalesef ne Diagne, ne de Falcao bir türlü Fatih Terim'in istediği düzeye çıkamıyorlar.



Oyun içinde o harikalar yaratan Emre Kılınç, gol atıyor ama defansına yardım ederken de topla oynama isteği Galatasaray'ın kalesine gol olarak dönüyor. Emre genç bir futbolcu...



Oynadığı takım Sivasspor değil Galatasaray... Kesinlikle bu tür hataları yapma lüksü yok. Üç kişinin arasına girip o topu çıkarma şansı %10. Emre'nin bu tür pozisyonlarda kesinlikle risk almaması gerekir.



Aynı şekilde Luyindama... Dünyanın hiçbir kulübünde stoperler 18'in içinde ya da civarında çalım yapmıyorlar. Galatasaray ise bu sorunu aşamıyor. Evet Luyindama iyi bir futbolcu. Ama bu oyun tarzı takımını çok maçta yakabilir. Donk, Arda'ya harika bir top attı ve gol oldu... Ama aynı Donk, kendi ceza sahası içinde ve dışında kaybettiği toplarla aldığı riskle çok büyük tedirginlik yaratıyor.



Eminim Fatih Terim futbolcularla bu sorunları konuşmuştur. Yapılanların doğru olmadığını anlatmıştır. Ama Trabzonspor maçı öncesi bu çok büyük sorun olarak görülüyor. En önemli konu da 5 Ocak 2021'de ara transfer dönemi başlıyor. Bu takımın altın çocuğu Taylan'a alternatif bulunması lazım. Santrfora da acil bir isim alınması gerekiyor. Ve bu transferler futbolcu satılıp mı yapılacak, nasıl olacak bilemiyorum.Eminim Fatih Terim futbolcularla bu sorunları konuşmuştur. Yapılanların doğru olmadığını anlatmıştır. Ama Trabzonspor maçı öncesi bu çok büyük sorun olarak görülüyor. En önemli konu da 5 Ocak 2021'de ara transfer dönemi başlıyor. Bu takımın altın çocuğu Taylan'a alternatif bulunması lazım. Santrfora da acil bir isim alınması gerekiyor. Ve bu transferler futbolcu satılıp mı yapılacak, nasıl olacak bilemiyorum.Devre arası tatili olmayacağı için başka kulüplerin yaptığı gibi hemen gerçekleştirilmesi lazım. Bir ay var transfer için, daha vakit var diye düşünülürse hata yapılır. Zaten Terim de artık böyle düşünceleri kabul etmez.



Yönetim kurulu, Terim ile toplanıp 'ya transfer yapacağız ya da yapmayacağız' diyerek uzatmadan bu kararı vermeli.



Sezon başında neler yaşandı bunu hepimiz biliyoruz. Böyle bir huzursuzluğu ligler devam eder ken Galatasaray tekrar yaşarsa bunun altından kalkamaz.



Yüreksiz hakem olmaz!



Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın gençleştirme operasyonuna sonuna kadar destek veriyorum. Ama burada itirazım olan kısım ise genç olabilir, yaşlı olabilir hiç önemli değil. Fakat yüreği olmayan hakemin görevlendirilmemesi gerekir.Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın gençleştirme operasyonuna sonuna kadar destek veriyorum. Ama burada itirazım olan kısım ise genç olabilir, yaşlı olabilir hiç önemli değil. Fakat yüreği olmayan hakemin görevlendirilmemesi gerekir.Üç haftadır görüyoruz. Hakemler kırmızı kart gerektiren pozisyonlarda futbolcuları cezalandıramıyor ve daha hala böyle hakemlere düdük çaldırılıyor. Bakın lastik patladı. Şu anda herkes hakemleri konuşuyor. Ve bunun sonu MHK Başkanının tartışılmasına kadar gidecek. Sonunda da Tatlı bu desteği bulamayacak.VAR hakemleri o odada ne iş yaparlar... Göreviniz orta hakemin yanlışını düzeltmek değil mi? Sadece biz hakemi uyarıyoruz diyip kendinizi kenara atamazsınız. O zaman VAR'ın ne değeri kalıyor. Bilemiyorum Başkan Tatlı nasıl hareket edecek. Ama şu anda yeni nesil isimler gelecekse daha net kararlar vermeli, kimsenin gözünün yaşına bakmamalı."



