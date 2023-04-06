Osman Şenher'den hakem tepkisi!

Galatasaray'ın, Başakşehir'e Türkiye Kupası'nda 3-2 kaybettiği karşılaşmayı Osman Şenher Milliyet'te değerlendirdi.



Şenher, yazısında karşılaşmadaki hakem kararlarına tepki gösterdi.



Osman Şenher'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde;



"Galatasaray'ın lehine iki net penaltı var. Orta hakem direkt beyaz noktayı göstermeye cesaret edemedi. VAR hakemi de her zaman olduğu gibi, bu pozisyonlarda penaltı yok dedi. İnanın çok günah ve ayıp. Zaniolo ayağını rakibin yüz hizasına kaldırıyor hakem faul veriyor, doğru karar. 10 dakika sonra aynı pozisyonda Serdar, Boey'in yüz seviyesine ayağını kaldırıyor ama hakem faul çalmıyor, pozisyonun devamı gol oluyor. Aynı harekete bir pozisyonda faul derken diğerinde ses çıkarmıyorsun. Orta hakem de VAR hakemi gibi ya yeteneksiz ya da bu yaptığı hatalar masum hatalar değil, art niyetli. Aklıma başka bir şey gelmiyor."





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