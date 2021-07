Milliyet Gazetesi yazarlarından Osman Şenher, "Başkana baskı yapmayın!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte o sözler..."Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas'a hayranlığım her geçen gün artıyor. Konuşma üslubu, yaşanan olaylara bakış açısı, dik duruşu... Bu özellikleri beni gerçekten çok etkiliyor. Her şeyden önce kültür olarak dolu bir insan. 47 yaşında, genç ve dinamik.Bu artıları, Galatasaray camiası iyi kullanmalı. Şimdi bakıyorum transferde geç kaldı diye eleştiriler başladı. Bu sözleri sarfedenlere iki lafım var... Birincisi kulüp artık yaşlı futbolculara, geleceği olmayan isimlere yatırım yapmayacak. İkincisi ise genç, dinamik, uzun seneler Galatasaray'a hizmet edecek isimler alınacak.Başkan Burak Elmas'ın transferdeki düşüncesi, tarzı bu. Düşünün yıllardır yaşananları. Her sene 30-40 milyon euroyu sokağa atan bu kulüp değil miydi? Taraftar istedi diye, 35 yaşındaki Falcao'ya 5 milyon euro verilmedi mi? Kolombiyalı forvetin hiçbir hayrı olmadan kulübe verdiği zarar 250 milyon lira... Aynı transfer politikasıyla 13 milyon euroya Diagne alındı. Şu anda tekrar kulüp arıyor... Diagne'nin de verdiği zarar 200 milyon lira. Bu rakamların fazlası var, eksiği yok. Ve daha bunlar gibi size birçok isim sayabilirim. Bunlar herkesin bildikleri...Bir daha böyle transferler yapılmayacak. Şu anda Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Evet, bazı mevkiilere ihtiyaç var. Bunlar için de Başkan Elmas ile Fatih Terim gece, gündüz uğraşıyorlar. Fatih hocanın çok güzel bir lafı var; 'Sanki yapacağımız transferler bugün gelse PSV maçını kazanabilecek miyiz? Bunun bir garantisi var mı? Elimizdeki futbolcularla PSV'yi yenmek için elimizden geleni yapacağız, yeneceğiz de' diye... Çok güzel bir söz kendisini alkışlıyorum.Herkes şunu bilmeli. Artık Galatasaray'ın sokağa atacak parası yok. Hocanın ve başkanın düşüncesi uzun seneler kulübe hizmet edecek genç isimleri kadroya kazandırmak. Ve başkan da, Terim de sonuna kadar bu planın arkasında duracaklar.Durgun suda fırtına koparmaya hiç kimse uğraşmasın. Pırıl pırıl bir başkan, farklı bir Fatih Terim, hata yapmamak için mücadele ediyorlar. Bu insanlara destek olmak lazım.Eleştirmek dünyanın en kolay işi, hele Türkiye'de çamur at izi kalsın anlayışı hakim. Efendim başkan 'Beş isimle anlaştım, göreve gelirsem imzaları atacağız' demiş ve sözünü tutması gerekirmiş. Böyle diyen ulemalar var.Bu beş futbolcudan biri Barış Alper Yılmaz'dı, kulübe kazandırıldı. Kalan dört isimden biri de Gedson Fernandes olacak.Bu transfer döneminde geçmişte yapılan hatalar tekrarlanmıyorsa, kulübün menfaatleri düşünülüyorsa buna herkes saygı göstermeli ve biraz daha sabırlı olmalı."