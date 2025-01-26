Osman Şenher: '45 bin kişi Galatasaray'ı canlandıramadı'

Milliyet yazarı Osman Şenher, Galatasaray'ın Konyaspor'u 1-0 yendiği maçı değerlendirdi.
İşte Şenher'in köşesinden öne çıkan kısımlar;
"45 bin taraftar... Maç öncesi şölen... Kaan'ın orta sahaya geçmesi... Sallai'nin sağ bekte oynaması... Taraftarın Muslera'yı bağrına basması bile Galatasaray'ı fazla kıpırdatmamış.
Takım olarak oyuna hakim taraf sarı-kırmızılılardı. Ama ne yaparsan yap, skoru bulamazsan sıkıntı yaşarsın. Atılan penaltı golü de tamamen Osimhen'in becerisi.
Rakibinin arkasından depar atıyorsun önüne geçiyorsun, tam top hakimiyeti sana geçiyor, rakibin ayağına tekme atıyor. Bu penaltıyı her futbolcu yaptıramaz. Osimhen gerçekten çok büyük bir güç... Ancak yeteri kadar topla buluşamıyor."
İşte Şenher'in köşesinden öne çıkan kısımlar;
"45 bin taraftar... Maç öncesi şölen... Kaan'ın orta sahaya geçmesi... Sallai'nin sağ bekte oynaması... Taraftarın Muslera'yı bağrına basması bile Galatasaray'ı fazla kıpırdatmamış.
Takım olarak oyuna hakim taraf sarı-kırmızılılardı. Ama ne yaparsan yap, skoru bulamazsan sıkıntı yaşarsın. Atılan penaltı golü de tamamen Osimhen'in becerisi.
Rakibinin arkasından depar atıyorsun önüne geçiyorsun, tam top hakimiyeti sana geçiyor, rakibin ayağına tekme atıyor. Bu penaltıyı her futbolcu yaptıramaz. Osimhen gerçekten çok büyük bir güç... Ancak yeteri kadar topla buluşamıyor."