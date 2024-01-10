Haber Tarihi: 10 Ocak 2024 12:42 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 12:43

Osman Pepe kimdir? Osman Pepe kaç yaşında, nereli?

Eski Çevre ve Orman Bakanı, AK Parti Kocaeli eski Milletvekili Osman Pepe'nin adı TFF Başkanlığı için geçiyor. İş dünyası ve futbol camiası tarafından da saygı gören Pepe'nin Türk futbolu için iyi bir çözüm olacağı düşünülüyor. Peki, Osman Pepe kimdir? Osman Pepe kaç yaşında, nereli?

Osman Pepe kimdir? Osman Pepe kaç yaşında, nereli?
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Osman Pepe (6 Mart 1954, Akçaabat, Türkiye), Türk siyasetçi. Abdullah Gül tarafından kurulan 58. Türkiye Hükûmeti'nde Orman Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 59. Türkiye Hükûmeti'nde Çevre ve Orman Bakanı olarak görev yapmıştır.

Osman Pepe, 6 Mart 1954 tarihinde İsmail Bey ve Fethiye Hanım'ın çocuğu olarak Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsünde master yaptı. İller Bankası, Azot Sanayi ve Erdemir Demir Çelik A.Ş.'de mühendis olarak çalıştı. Sonrasında serbest mühendislik ve müteahhitlik yaptı.

Pepe, ilk defa 1995 Türkiye genel seçimleri'nde Fazilet Partisi (FP) Kocaeli milletvekili olarak meclise girdi.

1999 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar FP Kocaeli milletvekili olarak meclise giren Pepe, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katıldı ve sadece iki partinin meclise girebildiği 2002 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Kocaeli milletvekili olarak tekrar meclise girdi.

Abdullah Gül tarafından kurulan 58. Türkiye Hükûmeti'nde Orman Bakanı olarak yer aldı.

Gül'ün istifa etmesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 59. Türkiye Hükûmeti'nde Çevre ve Orman Bakanı olarak yer aldı. 2007 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Kocaeli milletvekili olarak tekrar meclise girdi.

Özel yaşamı
İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.
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