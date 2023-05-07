Osman Özköylü: 'Yapılabilecek her şeyi yaptık'

Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor'a 3-2 kaybeden Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü de ilk yarıdaki kötü ve dağınık oyunun bedelini maçı kaybederek ödediklerini dile getirdi.



Buraya geçen haftaki galibiyetin enerjisiyle geldiklerine değinen Özköylü, "İlk 2 şansımız için kazanabileceğimiz bir maç, bizi ilk 2'de tutma ihtimali çok yüksekti. İlk yarı tarif edilemeyecek şekilde enerjimiz düşüktü, kötü ve basit goller yedik, tepki veremedik. Maalesef beklentimin çok ötesinde kötü bir görüntü ortaya çıktı." diye konuştu.



Özköylü, ikinci yarıda yaptıkları değişikliklerle oyunu toparladıklarını, baskıyı kurduklarını anlatarak, "Her şeye rağmen 3-2'yi yakaladık. Kaleci Cihan'ın çıkardığı çok önemli pozisyonlar var. Yapılabilecek her şeyi ikinci yarıda yaptık. Siyahla beyaz gibi iki devre oynadık. İlk 2 şansımız oldukça azaldı. Bu noktada artık 3'üncülük adına yapabileceğimiz ne varsa kalan maçlarda onu değerlendireceğiz. En azından ligi 3'üncü bitirerek, direkt play-off finali oynama hakkını elde etmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.





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