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Osman Özköylü ve Osmanlıspor fırtınası!

Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçında Ümit Özat yönetimindeki Giresunspor ile Osman Özköylü'nün başında olduğu Osmanlıspor karşılaştı. Kazanan Osmanlıspor oldu.

Kaynak: Sporx.com
Osman Özköylü ve Osmanlıspor fırtınası!
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27 Ocak 2019 17:58
Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçında Giresunspor ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Osmanlıspor oldu.

Ev sahibi Giresunspor, 58. dakikada Berkan Yıldırım'ın ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı. Osmanlıspor'a 10 kişi kalan rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Sinan Kurt ve 77. dakikada Eric Mbu Ayuk kaydetti.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde 8. lig maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Osmanlıspor, toplamda puanını 35'e yükseltti. Ümit Özat'la ilk maçından beraberlikle ayrılan, ikinci maçını kaybeden Giresunspor 20 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Giresunspor, Elazığspor'a konuk olacak. Osmanlıspor, Balıkesirspor'u ağırlayacak.

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