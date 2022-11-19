Osman Özköylü: 'Üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırdık'

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, aldıkları 3 puanla üst sıralardaki yerlerini sağlamlaştırdıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.



Karşılaşmanın yüksek tempoda geçeceğini bildiklerini aktaran Özköylü, "Malatyaspor çok genç ve yeni bir takım, iyi oyuncuları var. Hasan hoca geldikten sonraki bütün maçlarını izledik, analiz yaptık. Fırsatları, boşlukları verdiğinizde gerçekten çok tehlikeli bir takım ve etkili olabilecek oyunculara sahipler. İki önemli takımı deplasmanda yenmiş takımdan bahsediyoruz. Hasan Özer geldikten sonra takımda fark oluştu, sahadaki oyun ve skor anlamında. Takıma iyi şeyler yaptırıyor, iyi oynatıyor, elindeki malzemeyi bence çok iyi kullanıyor." diye konuştu.



Tecrübeli oyuncularıyla gölü erken bularak maçta biraz daha ön plana çıktıklarını anlatan Özköylü, şöyle devam etti:



"Genel anlamda çok da istediğimiz oyunu oynayamadık. Biz daha çok topa sahip olmak isteyen bir takımız, topun daha fazla bizde kalmasını istiyoruz. Bunları istediğimiz gibi yapamadık. Yüksek rakım bizi etkiledi, İstanbul'dan sonra hava olarak bura bizi çarptı. Her şeye rağmen oyuncularımızın saha içerisinde yaptığı doğru işler bizi sonuca götürdü. Ben zor bir maç bekliyordum, oyuncularıma da söyledim. Geçen haftaki Bodrum maçından çok daha zor bir maç bekliyordum. Skor ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayan bir Malatyaspor vardı. İçlerinde çok iyi ve beğendiğim oyuncularda oldu."



Bu maçı geride bıraktıklarını artık önlerine bakacaklarına değinen Özköylü, "Üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştıracak önemli bir galibiyet ve 3 puan oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyun anlamında istediğim gibi değildi ama mücadele anlamında sahaya iyi bir karakter koyduk. Neticesinde 3 farklı güzel bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.



Bir gazetecinin "Yeni Malatyaspor'un kalabalık savunmasına karşı nasıl bir hücum attı belirlediniz" sorusuna Özköylü , şu yanıtı verdi:



"Böyle bir savunma beklemiyorduk, maçtan önce kadrolar elimize geldiğinde bilgiyi aldık. Bizde oyun içerisinde hemen farklı formasyon yaptık. Bizde normalde üçlü oynamıyorduk. Bunu öğrendikten sonra bizde önde üçlü oynadık. Çünkü 5'li bir savunmaya karşı iki tane önde oynayan oyuncuyla onları karşılayamazsınız. Onların istediği topu kullanmasına müsaade edersiniz. Biz de 3'lü yaptık, biraz adam adama bir oyun oldu. Benim için sürpriz oldu diyebilirim."





































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