Osman Özköylü: 'Sakaryaspor çekindiğimiz bir takımdı'

Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta kapanış maçında konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 yenen Pendikspor'un teknik direktör Osman Özköylü, güçlü bir rakibe karşı kazandıklarını söyledi.



Maçın ardından Pendik Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Osman Özköylü, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Özellikle son haftalardaki rakipler; güçleri, hedefleri ve yapmak istedikleriyle çok önemli takımlardı. Eyüpspor, arkasından Çaykur Rizespor ve şimdi de Sakaryaspor. Sakaryaspor belki bulunduğu yer itibarıyla istediği noktada olmasa da bence çok iyi bir takım. Serkan (Özbalta) Hoca'yla iyi oynamaya çalışıyorlar ama yaptıkları hatalar pahalıya patlayabiliyor. Biz bundan faydalanmasını bildik ve iki golle öne geçtik." dedi.



İki golden sonra Sakaryaspor'un değişikliğe gittiğini, 10-15 dakika saha içinde istediklerini yapamadıklarını ve rakibi karşılayamadıklarını aktaran Özköylü, şöyle devam etti:



"Fazla oyuncularıyla, özellikle beklerle sahamıza gelmeye başladılar. Sonra organizasyon değişikliğine gittik ve oyun dengelendi. İlk yarının son bölümünde rakip daha iyiydi diyebiliriz. İkinci yarı da risk aldılar. Biz de topu onlara verdik. Hızlı hücumlarla pozisyonlara girdik ve penaltı kazandık. Sakarya, çekindiğimiz bir takımdı. Bundan önce karşılaştığımız iki rakiple bile bu kadar zorlu bir maç oynamamıştık. O yüzden 3 puanı çok önemsiyorum. Son haftalarda kaybettiğimiz puanları telefi etmek önemli. Pendikspor camiası için önemli bir gece. İlk kez gece oynanan bir maçta 3 puan almak bizi daha çok sevindirdi. Arkadaşlarımı kutluyorum. Şimdi önümüze bakacağız. Kalan iki maçı da kazanmak istiyoruz. Geldiğimiz nokta bizim için sevindirici."





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