Osman Özköylü: 'Sadece kart göstererek hakem olunmaz'

Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, oyun bakımından üstün oldukları maçı kaybettikleri için çok üzgün olduğunu dile getirdi.



Deplasmana 3'ü sakat, 3'ü de cezalı 6 eksikle geldiklerini anımsatan Özköylü, "90 dakika oyuna hükmeden taraf, golleri kaçıran bizdik. Yediğimiz penaltı golünden önce kaçırdığımız 2-3 net pozisyon var. Girdiğimiz çok iyi pozisyonlar var. İkinci yarı tamamen oyunu rakip yarı sahaya yıkdık." diye konuştu.



Özköylü, yüzde 75'e 25 lehlerine oyun üstünlüğünü gösteren istatistiğe rağmen skorda geri olmalarının kendilerini fazlasıyla üzdüğünü belirterek, "Kazanmak için her şeyini ortaya koyan, iyi oynayan bir Manisaspor var ama maalesef karşılığını alamadık." değerlendirmesinde bulundu.



Hakemin sahada verdiği veya vermediği kararların tartışılabileceğini ifade eden Özköylü, hem bu maçta hem de Bodrumspor maçında çok ciddi hakem hataları olduğunu savundu.



Teknik direktör Özköylü, hakemin penaltı dahil birçok pozisyonda VAR'a gitmeden karar verdiğine değinerek, "Sonra hakemlerle ilgili bir şeyler konuşulduğu, tepki gösterildiği zaman zorlarına gidiyor. Neden? Onların yaptıkları da bizim zorumuza gidiyor. Biz de kaybediyoruz. Bizim hayatımız burası. Onun vermediği veya yanlış verdiği karardan hayatımız etkileniyor. Geleceğimiz etkileniyor. Bunu kim kurtaracak." şeklinde konuştu.



"KART GÖSTERMEKLE HAKEMLİK YAPILMAZ"



Son haftalarda hakemlere yönelik yaşanan şiddet olaylarını onaylamadığının altını çizen Özköylü, şunları kaydetti:



"Hakemlere yapılan olay bizim de hiç onaylamadığımız, tasvip etmediğimiz bir şey. Ancak onlar hata da yapsa 2-3 maç sonra tekrar şans bulabiliyor. Burada hoca gidiyor, futbolcu para kazanamıyor, kulüp kaybediyor. Neden? Sadece hakemin verdiği bir karar. Doğru ya da yanlış. Her şeyi onlar etkileyebiliyor. Onlar da biraz dikkatli olmak zorunda. Her önüne gelene sarı kart göstermekle hakemlik yapılmaz. Oyunu, oyuncuyu, kenarda teknik adamı idare edebilmek de meziyettir."



Özköylü, futbolcuları ve teknik ekipleri hor görüp, basit kartlarla etkisiz hale getirmenin hakemlere bir şey kazandırmayacağını öne sürerek, "Onlar Türk futbolunu ilerletecekler. Yoksa insanlar doluyor. Sahada, bir şekilde istenmeyen, tasvip edilmeyen hadiseler ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun tek sorumlusu yumruk atan adam, kart gören hoca, kart gören futbolcu değil, biraz da onlar. Herkes bu işe daha saygılı davranmalı." şeklinde konuştu.









