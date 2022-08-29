Osman Özköylü: 'Potansiyelimizi gösterdik'

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, geriye düşmelerine rağmen maçı kazanmasını bildiklerini belirterek, "Zor bir deplasmanda dinamik, genç, iyi bir takıma karşı çok önemli üç puan kazandık. Kendi oyunumuzu oynadığımızda, cesaretli olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik." diye konuştu.



İlk yarı planladıklarını sahaya yeteri kadar yansıtamadıklarını söyleyen Özköylü, "Maçın başında ortada pozisyon yokken yeğimiz gol bizi biraz sarstı ama oyunun devamında cesaretle skorun altından kalkmak için elimizden geleni yaptık. İlk yarı çok fazla rakip kaleye gidemedik, üretkenliği sağlayamadık. İkinci yarının başında yaptığımız değişikliklerden sonra oyun tempomuz çok daha iyi hale geldi. Yakaladığımız pozisyonları atsak maçı 4-5'e bile getirebilirdik. Çok önemli bir deplasman galibiyeti." değerlendirmesinde bulundu.





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