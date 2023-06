Osman Özköylü: 'Pendik'e Manchester City taktiklerini getirdik'

Pendikspor'da geçirdiği iki sezonda iki şampiyonluk yaşayan teknik direktör Osman Özköylü bu büyük başarı öyküsünün detaylarını Hürriyet'e verdiği röportajda paylaştı. Tarihinde ilk kez yer aldığı 1. Lig'de daha ilk sezonunda büyük bir başarı yakalayan İstanbul ekibi, üçüncü bitirdiği ligin play-off'unda Bodrumspor'u 2-1 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Özköylü camia olarak Süper Lig'e hazır olduklarının altını çizdi.



"DOĞRU PLANLAMAYLA OLUŞAN AİLE ORTAMI"



Sezon başında Pendikspor'un Süper Lig'e yükselmesini kimse beklemiyordu. Bu büyük mucize nasıl gerçekleşti? İşin sırrı neydi?



Geçen yıl anlaştığımızda Pendikspor'un yönetimi ve yatırımcıların ciddi hedefi vardı. Pendikspor'u sağlam temeller üzerine oturtup, 3-4 sonra bekleniyordu. Başarının sırrı kulüp içinde oluşan doğru planlama sonucu doğru insanlarla aile ortamı oluşturulması. Tüm kulüplere örnek yönetim tarzı ve teknik ekip olarak Süper Lig'e çıktık.



"MAÇLAR ÜMRANİYE ŞEHİR STADI'NDA"



Kulüp, potansiyel olarak Süper Lig'e hazır mı? Kısa ve uzun vadede yapılması gerekenler neler?



Hem ekonomi hem tesis açısından sorunu olmayan kulübüz. Antrenman sahalarımız mükemmel. Beş yıldız otelleri aratmayacak bir tesisimiz yapılıyor, 6-7 ay içinde bitecek. Stat olarak da Ümraniye Stadı var.



"İLÇEDE KULÜBE İLGİ NASIL?"



Pendik 750 bini aşkın nüfusu ile büyük bir ilçe. 1. Lig'de gelen şampiyonluk ilgiyi artırdı. Seyirci sayımız da arttı. Stadyum hariç diğer her noktada hazır diyebiliriz.



"SÜPER LİG'DE KALICI İŞLER YAPABİLİRİZ"



Pendikspor'un mevcut kadrosundan kaç futbolcu Süper Lig'de oynayabilir, Seviye farkı çok mu?



Çok olduğunu düşünmüyorum. Bu yıl ki kadromuzda 8-10 Süper Lig oyuncumuz var. Oraya hazır, bilen oyuncularımız var. Bu oyuncuların birçoğunu tutup 14-15 kişiyi kampa götüreceğiz. Takımın yaklaşık yüzde 50'sini korumak zorundayız. İçerideki oyuncular çok önemli. Elit oyuncularla Süper Lig'de kalıcı güzel işler yapabiliriz.



Türk futbolu iyiye gitmiyor. Çok büyük paralar harcanarak oyuncular getiriliyor. İlk turlarda elenen takımlarımız var. Bu paraların karşılığı alınmıyor.



"KAMUOYUNUN DİKKATİNİ ÇEKECEĞİZ"



Pendikspor geleceğini nasıl görüyorsunuz?



Kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynayacak. Tarihe geçen başarı hikayesinde yer almak gurur verici. Hayatımda her zaman özel olacak... İnşallah Süper Lig'de kalıcı işler yapan, kamuoyunun dikkatini çeken bir takım olacağız. Pendikspor istikrar sistemi üzerine kurulu... İstikrar devam edecek. Hedefimiz büyük.



"M. CITY'NİN TAKTİKLERİNİ PENDİK'E ENTEGRE ETTİK"



Teknik direktör olarak Manchester City'den Pep Guardiola'yı beğeniyorum, sistemini kendi takımımda kullanmaya çalışıyorum. Onun maçlarını izlemekten keyif alıyorum. Hem görsel artıları var hem de sonuçsal anlamda çok fazla eğitici. Bu anlamda onun oynattığı oyunu, her türlü organizasyonu kendi oyuncularımızı düşünüp geliştirerek Pendikspor'a entegre etmeye çalışıyoruz. İstatistiklere bakalım. Bu yıl Pendikspor olarak topa sahip olmada, pas oranında, topu oyunda tutma süresinde ilk sıradayız. Demek doğru işler yapıyoruz.



"EN BEĞENDİĞİM DÖRT TÜRK STOPER..."



ESKİ bir stoper olarak bu mevkide Merih, Ozan, Çağlar, Abdülkerim'i çok beğeniyorum. Onların ilk hocalarından biriyim. Genel baktığımızda yerliden çok yabancı stoper düşündüğümüzde bu tür oyuncuların çıkmasına fırsat tanımıyoruz.



"YABANCI SAYISI SERBEST OLMALI"



Türkiye'de daha önce yabancı oyuncunun tamamen serbest olduğu dönem vardı. Türkiye'den çok iyi oyuncular çıktı. Mevcut sistemde Türk futbolcuların maliyetleri afaki durumlara ulaşıyor. Bana kalırsa serbest kalmasından taraftarım.



"KUNTZ BİZİM KADAR İLETiŞİM KURAMAZ"



Osman Özköylü, milli takımları o ülkenin yerli teknik adamlarının çalıştırması gerektiğini ve teknik direktör Stefan Kuntz'un bazı noktalarda yeterli olmayacağını savunarak şunları söyledi: "Kendi içimizdeki duyguyu kendi insanımızdan başkası bilemez. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş'in milli takımda yarattıkları farkı biliyorum. Oyuncularla iletişim kurmak önemli. Yeri geldiğinde samimi duyguları ortaya koymak çok önemli şeyler.



"İYİ BİR HOCA OLSA BİLE..."



Bizim insanımızda olması gereken duyguları hoca ve teknik adamların hissetmesi gerekir. Kuntz bizim kadar iletişim kuramaz. Ne kadar iyi teknik adam olsa da bizim kendi yaşadıklarımızı başkası bilemez."



"HAYALİM TRABZON'UN BAŞINA GEÇMEK"



Teknik direktör olarak hayalimi hep söyledim. Hayalim Trabzonspor. Kararlılığım, azmim var. Sürekli kendimi geliştirip bir gün Trabzonspor'a teknik adam olarak dönmek istiyorum.



"SAKARYA MAÇINDA ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM"



Bu sezon en çok deplasmanda 3-2 kaybettiğimiz Sakaryaspor maçında üzüldüm. Kazanmış olsak yüzde 90 direkt Süper Lig'e çıkıyorduk. Rize galibiyeti çok önemliydi. Bodrumspor maçı ise benim için oksijen oldu.



"AVRUPA'DA FİNAL OYNAMA HEDEFİ GERÇEKÇİ DEĞİL"



Harcanan onca paraya karşın takımlarımızın Avrupa kupalarından erken elenmeleri Avrupa seviyesinde yeterli olmadıklarını gösteriyor. Şu anlayış şekilleri ile Avrupa'da şampiyonluk veya final hayalden öteye gitmez.





