Osman Özköylü: 'Penaltıyla alakası yok'

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü, konuk takım lehine 3 kez penaltı kararı veren hakem Volkan Bayarslan'ın yönetimini eleştirdi.



Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, "Çok mutlu ve gururluyum. Olağanüstü güzel bir maç oldu. İkinci yarıda Volkan hoca da buna katkı yaptı. İlahi adalet tecelli etti. Maça çok iyi başladık. Basit bir hatayla geriye düştük. Mükemmel oynayan ve oyunu domine eden harika bir Pendikspor vardı." dedi.



Maçın ikinci yarısına kötü başlamaları nedeniyle rakibin üstün gözüktüğünü vurgulayan Özköylü, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Topa fazla sahip olamadık. İkinci yarıda ilk 5 dakikada Volkan Bayarslan çok kötü başladı. Tüm kararları Çaykur Rizespor lehine oldu. Yardımcı hakeme 'Bu maçın gidişatı hakem açısından iyi görünmüyor, hakem kötü' dedim. Volkan hoca haklı olduğumu gösterdi. Adaletli bakıyorum ikinci ve üçüncü penaltı verilebilir. Ancak birinci penaltının asla uzaktan yakından alakası yok. Orada bir şeyler yaratılmaya çalışıldı."



Pendikspor'un Spor Toto Süper Lig'e çıkmasının istenmediğini savunan Özköylü, "Maçtan önce Volkan Bayarslan'a 'Bu maçı senin yönetecek olman bizim adımıza şans ve senin adaletine güveniyorum.' dedim ama yanılmışım. Sözlerimi geri alıyorum. 'Siz bu maça çıkmayın, kazanmayın' deyin açık açık. Biz de emek harcıyoruz. Kariyerimiz var. Bu maçı kaybetsek belki bu travmayla play-off'u bile kaybedebiliriz. Sahada neyse doğru olan herkes onu yapsın." diye konuştu.



Hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, "İlk yarı mükemmel oynadık. İkinci yarıda hatalar yaptık. Maçı da kaybedebilirdik ama hakemlere de birilerinin 'Ne yapıyorsunuz' demesi lazım. İnsanlar lütfen saygı duysun. Bir beklentimiz yok. Herkesin mücadelemize saygı duymasını istiyoruz. Sonunu getirmek istiyoruz. Birileri bizim çıkmamızı istemiyor. Bu net. Allah'ın adaleti bugün tecelli etmiştir. Alın terini çalıyorsanız Allah da buna 'dur' der. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kovalayacağız. Daha güçlüyüz. O yarış içinde var olduğumuzu gösterdik. Önümüze bakacağız." şeklinde görüş belirtti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ