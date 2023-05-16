Osman Özköylü: 'Ligde 3.'lüğü garantiledik'

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Beyçimento Bandırmaspor'u 2-1 yenerek play-offlara kalmayı garantileyen Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü, galibiyet için mutlu olduğunu söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, "Bu çok önemli galibiyetle lig üçüncülüğünü garantiledik. Rize'nin bugün puan kaybetmesiyle ikincilik için çok az bir ihtimal kaldı ama ikincilik şansımız devam ediyor. Son haftaki maçlar neticesinde her şey belli olacak." diye konuştu.



Oyuncularını tebrik eden Özköylü, "Biz geçen hafta hatalar yaptık, bugün bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Kazandığımız için çok mutluyum. İlk yarı havanın sıcaklığı, çocukların üzerindeki baskı, geçen haftaki travma gerçek kimliğimizi ortaya koymamıza engel oldu. İkinci yarı yaptığımız oyuncu ve sistem değişiklikleri oyunu toparlamamıza ve geri dönüşü sağlamamıza sebep oldu. Bandırma'nın da play-off şansı devam ediyordu. Onlar kazansa Göztepe'nin beraberliğiyle son hafta onlar için play-off şansı ortaya çıkacaktı. Haftaya Manisa'da kazanmaya çalışacağız. Rize'den kendi adımıza iyi bir haber bekleyeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Geçen hafta Sakaryaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ilk yarısında oynanan kötü futbolun kendilerinin bir sezonuna mal olabileceğini söyleyen Özköylü, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sakarya maçında çok üzülmüştüm. O üzüntünün sebebi de bugün çıktı ortaya. Rize'nin mutlak suretle puan kaybedeceğini düşünüyordum. Orada kazanabilsek bugün averajla ikinci sırada olacaktık. Son hafta maçımızı kazandığımız zaman kimseye bakmadan Süper Lig'e çıkan takım olabilirdik. Maalesef bir devredeki dağınık ve sorumsuzca oyun, konsantrasyon eksikliği, kötü oyun vardı. Sakarya'da 3-0 geriye düştük. Geri dönmeye çalıştık ama yetmedi. Oradaki ilk yarı belki de sezonumuza mal olabilecek bir 45 dakika. Sezon boyu emek harcanıyor, o emeklerin böyle zayi olma ihtimali insanı daha da üzüyor. Futbol hatalar oyunu."



