Osman Özköylü: ''Kadro derinliğimiz zayıf''

Osman Özköylü, karşılaşmanın ilk yarısında beklentilerin uzağında kaldıklarını aktardı.



Ligin ilk haftasında maç oynayamamanın dezavantajını yaşadıklarını vurgulayan Özköylü, "Kocaelispor, ligin en favori takımlarından biri. Kadro kalitesi bizim çok üzerimizde. Maçın ilk yarısı büyük hayal kırıklığıydı. Bireysel hatalardan pozisyon verdik. İlk yarıdaki oyun benim ve Pendikspor'un oyunu değil. Beklentilerin çok uzağında oynadık. İlk yarıda bizim istediğimiz Pendikspor sahada yoktu." diye konuştu.



İkinci yarıda sistem ve oyuncu değişiklikleriyle toparlandıklarını kaydeden Osman Özköylü, şu değerlendirmeyi yaptı:



"İkinci yarıdaki oyun olumluydu. İstediğimiz oyuna yaklaştık. Maçı çevirip kazanmayı hak eder duruma geldik. İki basit hata, iki gol ve mağlupsunuz. Eksiklerimiz var. Kadro derinliğimiz zayıf. Bu lig, iyi ve tecrübeli oyuncuları gerektiren bir lig. Fark yaratacak oyunculara ihtiyacımız var. Yarışan takımı oluşturmak için daha fazla yarışmacı oyuncuya ihtiyacımız var. Böylece takım daha iyi sonuç almaya başlar. Üzgünüz ama ligin başındayız. Toparlanarak önümüzdeki maçları kazanmaya çalışacağız."





Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligin 2. haftasında 2-1 kaybedilen Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.