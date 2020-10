Osman Özköylü, 'hedefi' olan takım çalıştırmak istiyor

Tecrübeli teknik direktör Osman Özköylü, bu sezon hedeflerini net belirleyen bir takımda çalışarak, hücum futbolunun öne çıktığı sistem ve göze hoş gelen oyun anlayışıyla başarılı olmak istediğini söyledi.



Futbolculuk döneminde uzun süre Trabzonspor forması giyen, teknik adamlık döneminde ise özellikle TFF 1. Lig'deki takımlarla aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Osman Özköylü, AA muhabirinin sorularını cevapladı..



Osman Özköylü, bir teknik adam olarak Türkiye'de istikrar sıkıntısı çektiklerini belirterek, "Maalesef kulüp yapıları teknik direktör istikrarını sağlamaya müsait değil. Kulüplerde maalesef çabuk yönetim değişiklikleri de oluyor veya kulüple planlarınız örtüşmeyebiliyor. Siz ne kadar başarılı olursanız olun iki tarafın hedefleri örtüşmüyorsa ayrılıklar kaçınılmaz oluyor. Bizim gibi hocaların istikrarlı çalışmayla takımlarını çok iyi noktalara getireceğine inanıyorum." dedi.



Son olarak Boluspor'u çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam, şu an bir takımda görev almamalarına rağmen ekibiyle kendilerini sürekli geliştirdiklerini vurgulayarak, hedefleriyle ilgili şunları kaydetti:



"Benim çalıştıracağım kulübün mutlaka hedefi olması gerekiyor. Doğru bir planının olması lazım. Günü kurtaracak bir kulüp benim için pek cazip değil. İstikrar çok önemli. Sezon ortasında takım aldığınızda o takımı siz kurmuş olmuyorsunuz. Sezon başı o takımı siz kursanız, hazırlıkları beraber geçirseniz, oyuncuları kendi sisteminize göre alsanız her şey daha farklı olur. Sezon ortası takım alındığında belli sorunlarla karşılaşılıyor ve zaman gerekiyor. Bu zamanı her kulüp vermiyor, bir an önce sonuç alınsın ister. Benim önüme şimdi bir takım gelecekse belli kriterlerim olacak. İnşallah böyle bir takımla anlaşırız."



Osmanlıspor'un 2018-2019 sezonunda 12. haftada başına geçtiğini ve 12 haftada liderle olan 18 puanı kapattıklarını hatırlatan Özköylü, "O takımı da sezon ortasında aldık ama burada oyuncularla iletişim çok önemliydi. Doğru planlama ve stratejiyle oyunculara sistemimizi kabul ettirdik. Osmanlıspor'da 12 haftada 18 puanı kapatıp 11 galibiyet, 1 beraberlik alarak lider olduk. Bunu yapmak çok büyük başarı, gerçekten iyi irdelenmesi gereken bir performans.. Demek ki özel bir şey yapmışız. Aslında birçok takımımızda bunu yaptık, şampiyonluklar kazandık." ifadelerini kullandı.



- "Benim takımım hücum oynar, göze hoş gelen futbol oynar"



Osman Özköylü, çalıştırdığı takımlardaki futbol felsefesinin her zaman hücuma dönük ve göze hoş gelen bir oyun anlayışı olduğunu dile getirdi.



Günümüz futbolunun bütün özelliklerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Özköylü, "Benim takımım hücum oynar, göze hoş gelen futbol oynar. Hücuma yönelik, total futbolun bütün gerekliliklerinin yapıldığı bir oyun oynamak benim adıma çok önemli. Ben mümkün olduğunca kendi kalemden uzak, rakip yarı sahada futbolu oynamayı benimsedim. Topa hakim olanın, oyunu domine edenin benim takımım olmasını isterim. Hem oynayanın hem de izleyenin keyif aldığı bir futbol tercih ediyorum. Bizim de ekibimizle kendimize göre bir sistemimiz var. Bu sistem bize başarılar, şampiyonluklar getirdi." diye konuştu.



- "Avrupa'daki teknik adamlarla eğitim farkımız var"



Osman Özköylü, Türk teknik adamların Avrupa'daki meslektaşlarıyla ciddi bir eğitim farkının olduğunu vurguladı.



Türkiye'de kısa sürede antrenör lisansına sahip olunduğunu aktaran Özköylü, sözlerine şöyle devam etti:



"Leipzig'de Julian Nagelsmann 33 yaşında. O adam oraya gelene kadar nasıl eğitimden geçtiğini biliyor musunuz? Bu adama güvenen bir kulüp yapısı var. Başarının istikrarla geleceğine inanan bir yapı da var. Bizdeki antrenör eğitimi açıkçası çok yetersiz. Gittiğimiz kurslarda hocalarımız bizlere iyi şeyler vermeye çalışıyor ama toplamda 40 günlük bir eğitimimiz var. O adamlar 1 sene boyunca okula gider gibi haftanın 5 günü eğitim alıyor. Avrupa'da bir teknik adamı hemen büyük takımın başına mı geçiriyorlar, hayır. Altyapıda görev veriyorlar. Nagelsmann, Guardiola, Zidane hep böyle geldi. Biz daha elinde sadece B diploması olan birine Süper Lig takımı teslim ediyoruz. Bu, görevi verdiğiniz hocaya da büyük bir yük. Bu tecrübeyi yaşamamış birine bu sorumluluk verilemez. Altyapıda görev yapmaları ya da yardımı antrenörlük deneyimi yaşamaları çok önemli. Birçok böyle hoca 4-5 hafta sonra gönderiliyor. Eğitimimiz yeterli değil, sonrasında kalfalığa geliş süreci de yetersiz."



Osman Özköylü, bir kulübün aynı sezon içinde en fazla iki teknik adamla çalışabilmesi gerektiğini savunarak, "Bence kulüplere de teknik adam çalıştırma sınırı gelmeli. O zaman seçeceği teknik adamı da iyi araştırırlar. Bunu bu şekilde yapılması kulüp adına da çok doğru olur." dedi.



- "Hiç ara verilmeyecek olması biz teknik adamları tedirgin ediyor"



Osman Özköylü, bu sezon her takımın yoğun maç programı ve dinlenme süresinin az olmasından dolayı sıkıntı yaşayacağını aktardı.



Pandemiden dolayı yeni sezonda, daha takımların tam olarak istediklerini sahaya yansıtamadıklarını gördüğünü ifade eden Özköylü, "Hiç ara verilmeyecek olması biz teknik adamları tedirgin ediyor. Geniş kadrosu olmayan takımlar da ciddi sorunlar oluşacak. Lige devre arası da verilmeyecek. Zor ve sorunlu bir dönem olabilir. Burada teknik adamlara büyük iş düşecek. Her teknik adam için bu sezon ciddi bir sınav olacak." değerlendirmesinde bulundu.