Osman Özköylü: ''Gerçekten çok komik''

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Adanaspor'u 4-3 yenen Siltaş Yapı Pendikspor'un Teknik Direktörü Osman Özköylü sıcak havada oynanan maçta zorlandıklarını belirtti.



İlk yarı iyi bir oyunla istediklerini sahaya yansıttıklarını ifade eden Özköylü, "İlk golü yediğimiz dakikaya kadar rakibin hiç pozisyonu yoktu. Çok basit, bizim seviyemizdeki oyunculara sahip bir takımın yememesi gereken bir golü yedik. Yenilen gol ister istemez moral bozukluğuna sebep oluyor. Buna rağmen ilk yarıyı önde kapattık. Daha iyi oynayan taraftık. Sıcak hava gerçekten oyuncularımızı fazlasıyla etkiledi." diye konuştu.



Önemli bir 3 puan aldıklarını dile getiren Özköylü, "Eksiklerimize bakıp, analizlerimizi yapacağız. 4 gol attık ancak 3 gol yedik. Bu bizim için sevindirici değil. Hakem arkadaşımızın oyunun içine çok fazla girmesi, her pozisyonda çok fazla düdük çalması, verdiği vermediği fauller, kartlar ve verdiği penaltı gerçekten çok komik." ifadelerini kullandı.



Maçın hakemi Feridun Daldaş'a yönelik eleştirilerde bulunan Özköylü, şunları kaydetti:



"Aynı penaltıyı bana verseler inanın kabul etmem. Basketbol değil futbol oynuyoruz. Bu çocuklar neredeyse 40 derece sıcakta büyük enerji harcayarak mücadele veriyorlar ama bir hakem çıkıyor ve maçın sonucunu etkilemeye çalışıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Hakemlerimizden rica ediyorum biraz İngiltere liginden maç izlesinler. Oradaki futbol başka değil, futbolun kuralı aynı. Bu standart olmak zorunda. Adam İngiltere liginde rakibinin üstüne çıkıp gol atıyor, devam ediyor. Biz burada olsa böyle saçma sapan penaltılar veriyoruz. İnsan üzülüyor. Bu insanların emeğine bir hakem bu müdahaleyi yapmamalı. Biz yapmamamız gereken hataları yaptık. Oturup konuşacağız, yanlış yapan oynamayacak ama yanlış yapan hakem de maç yönetmesin."





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