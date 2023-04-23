Osman Özköylü: 'Doğru oynadık'

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Eyüpspor ile berabere kaldıkları maçın ardından eksiklere rağmen alınan puanın önemine değindi.



Ligin üçüncü ve dördüncü sırasındaki takımların karşılaştığını hatırlatan Özköylü, şunları aktardı:



"İkincilik için her iki takımın da fazlasıyla iddiası var. Maç eksiğimiz nedeniyle bizim ikincilik şansımız daha fazla. Gelecek hafta Rize ile sahamızda oynayacağız. Skor yükümüzü çeken önemli oyuncularımızın olmadığı bir maçtı. 5 tane ilk 11 oyuncumuz yoktu. Maç kötü bir döneme denk geldi. Arda hoca geldikten sonra takımın şekli değişti, topa çok fazla sahip oluyorlar. Doğru oynadık iyi mücadele oldu."





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