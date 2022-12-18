Osman Özköylü: 'Bizim oyunumuz bu değil'

Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, kötü maçların bazen oynanabileceğini dile getirdi.



Özköylü, takım olarak toparlanacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Biz güçlü ve iyi bir takımız, bunu da olduğumuz yer zaten gösteriyor. Bugün bir türlü maçın içine giremedik, hiçbir şey yapamadık. Bizim oyunumuz bu değil. Biz topa sahip olan maçı kontrol eden takım olmalıydık, bunu hep böyle yapıyorduk. Bugün olmadı, son dakika gerçekten çok üzücü bir mağlubiyet oldu. Bandırmaspor'u kutluyorum, biz de ligin devre arasına galibiyetle girmek için son maçımızı kazanmak istiyoruz."





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