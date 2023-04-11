Osman Özköylü: 'Bireysel hatalardan 2 gol yedik'

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Bodrumspor ile 2-2 berabere kalan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iyi başladıkları oyunda bireysel iki hatadan yedikleri gollerle geriye düştüklerini belirtti.



Bodrumspor'un son haftalarda kendi sahasında etkili maçlar oynadığını aktaran Özköylü, şöyle konuştu:



"Oyun tarzlarına baktığımız zaman savunmadan bizim savunma arkamıza attıkları uzun toplar, düşen ikinci topları kovalamaları, burada hatayı iyi değerlendirip pozisyonlara girmeleri onlar için oyunlarının en önemli noktaları oldu. Biz de bu hataları maalesef ilk yarıda çok fazla yaptık. Düşen topları kovalayıp pozisyona girmeleri onlar için büyük avantaj. Biz burada büyük hatalar yaptık, dikkatsizlik yaptık, konsantrasyon eksikliğimiz oldu. Oyuna özellikle savunmadaki oyuncularımız biraz dağınık başladı. Maalesef bir anda 2-0 geriye düştük. Ama o dakikadan sonra hem saha içinde yapmış olduğumuz taktiksel değişiklik hem de oyuncu değişiklikleri bizim oyunu tamamen kontrol altına almamıza yardımcı oldu."





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