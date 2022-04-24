Osman Nuri Işıklar: 'İhtiyacımız olanı Adana'dan alacağız'

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-0 yenilen Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işıklar, "İnşallah Adana maçına tamir olmuş bir Boluspor olarak gideceğiz. İhtiyacımız olanı oradan almak için bütün gayretimizi göstereceğiz." dedi.



Işıklar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ümraniyespor karşısında iyi oynamadıklarını, galibiyeti hak eden tarafın kazandığını söyledi. Işıklar, "Takımımız çok inişli ve çıkışlı bir sezon yaşıyor. Çocukları toparlayacağız. İnşallah Adana maçına tamir olmuş bir Boluspor olarak gideceğiz. İhtiyacımız olanı oradan almak için bütün gayretimizi göstereceğiz." diye konuştu.



Işıklar, Boluspor'un kendi işini çözmek zorunda olduğunu belirtere, "Kimin kimi nerede ne şekilde yeneceği belli değil. Ligde yenilmeyecek takım yok." şeklinde konuştu.



İki gün önce İstanbul deplasmanında coşkulu bir oyun ve haklı bir galibiyetle dönen Boluspor'un 55 saat sonra maça çıkmak zorunda kaldığını anlatan Işıklar, "Ümraniyespor zaten kaliteliydi ve kalitesini üst tarafa yansıtmış bir takım. 48 saat fazla dinlendi. Antrenman yapmadan sadece yenileme ile maça çıkmak zorunda kaldık. Bunları mazeret olarak göstermek istemiyorum." dedi.





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