Osman Göçen çeyrek finalde veda etti

Güreşte erkekler serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, çeyrek finalde yenildi.

Osman Göçen çeyrek finalde veda etti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde güreşte erkekler serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, çeyrek finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Artur Naifonov'a yenildi.

Makuhari Messe'deki erkekler serbest stil 86 kilo mücadelesinde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Artur Naifonov ile çeyrek finalde karşılaşan milli güreşçi, rakibi karşısında etkisiz bir oyun sergiledi.

İlk yarıyı 8-1 geride geçen milli güreşçi, ikinci yarıda da sayı vermekten kurtulamadı. Müsabakayı teknik üstünlükle kaybeden Osman Göçen, rakibinin finale çıkması durumunda repesaj maçına çıkacak.

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