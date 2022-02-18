Osman Demir: 'Maçın en negatif tarafı 4 gol yemek'

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 4-4 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'da teknik sorumlu Osman Demir, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Demir, karşılaşmanın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, 4 gol attıkları maçta 4 de gol yediklerini belirterek, "Bizim gibi takım savunmasını çok iyi yapan, kompakt oyunu çok iyi oynayan bir takıma bu kadar basit goller yemek yakışmadı. Öne geçtiğimiz dakikalarda tam oyunun üstünlüğünü ele almışken çok basit hatalardan goller yedik." diye konuştu.



Mağlup duruma düştükten sonra maçın son saniyesinde de olsa maçı bırakmadıklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:



"Gol bularak maçı 4-4 bitirmeyi başardık. Memnun musunuz derseniz tabii ki kazanmayı çok isterdik. Geçen hafta psikolojisi çok yüksek maçtan sonra bir sonraki maçı hemen kazanıp yolumuza daha emin adımlarla devam etmeyi çok isterdik ama olmadı. Maçın en negatif tarafı 4 gol yemek oldu. Son saniyelerde de olsa maçı bırakmadan beraberliği yakalamak ise sevindirici taraf oldu."





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