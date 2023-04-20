Osman Çelik: 'Süper Lig'e lider olarak çıkmak istiyoruz'

Süper Lig'e çıkmayı ligin bitimine 6 hafta kala garantileyen Samsunspor'un 31 yaşındaki kaptanı Osman Çelik, hafta sonu oynayacakları Keçiörengücü maçına tüm taraftarları davet etti. DHA'ya özel açıklamalarda bulunan kaptan Osman Çelik, sezon başında verdikleri sözü tuttukları için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Tecrübeli oyuncu, "Samsun şehrinin ve halkının bir hayali vardı. Burada da sezon başı bir yapılanmayla güzel bir kadro kuruldu. Gerçekten karakterli ve yetenekli bir kadromuz var. Daha sonrasında sezon içerisinde Hüseyin hocamız göreve geldi. Bir hoca değişikliği yaşadık. Bu hasrete bir son vermek istiyorduk. Sezon içerisinde de güzel bir seri yakaladık. Bütün rakiplerimizi içeride ve dışarıda yendik. Sezon içerisinde iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Samsun şehrine ve halkına yakışan şampiyonluğu hediye ettik. Verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

3-4 yıl içerisinde Samsunspor'un Avrupa'da boy göstereceğine inandığını ifade eden Osman Çelik, "Samsun şehri Süper Lig'de olmayı hak eden bir yapıda. Öncelikle çok güçlü bir başkanımız var. Hem yurt içinde hem de yurt dışında iyi bağlantıları var. Bunu her başkanda bulmak mümkün değil. O yüzden bunun kıymetini bilmek lazım. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde de Samsunpor'un, Avrupa kupalarına giden, ayaklarının üzerinde sağlam duran bir kulüp haline geleceğine eminim. Çünkü bunun altyapısını çok iyi oluşturan bir başkanımız var. Burada da güzel bir altyapı tesisi oluşturdu. İlerleyen süreçte Samsunpor için her şey güzel gözüküyor" diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig'de bu hafta sonu oynayacakları Keçiörengücü maçını kazanıp Süper Lig'e lider çıkmak istediklerini belirten kaptan Osman Çelik, "Biz matematiksel olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledik ama birinciliği garantilemedik. Keçiörengücü maçını kazandığımız taktirde ligi birinci olarak çıkmayı da garantiliyoruz. Seyircilerimiz de biletleri satışa çıkar çıkmaz anında bitirdi. Bu sezon ilk defa full bir statta oynayacağız. Onun heyecanı da var üzerimizde. Bizi güzel bir maç bekliyor. Biz de işimizi yapıp hak ettiğimiz Süper Lig'e birinci olarak çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)